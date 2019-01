Cech annuncia il ritiro | Sento che è arrivato il momento

Arsenal - Cech dice basta : “è il momento giusto per annunciare il ritiro - ho raggiunto tutti i miei obiettivi” : Il portiere dei ‘Gunners’ ha annunciato che a fine stagione chiuderà la propria ventennale carriera nel calcio professionistico Petr Cech ha annunciato il proprio addio al calcio, postando sui social un emozionante messaggio con cui ha fatto sapere che questa sarà l’ultima sua stagione prima di ritirarsi. LaPresse/PA Una bacheca ricca di trofei, dalla Champions vinta nel 2012 all’Europa League conquistata ...

