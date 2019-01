Caso Cesare Battisti | dopo l' arresto | il fratello dichiara | ' Salvini è un fascista'

Blastingnews

(Di martedì 15 gennaio 2019)(nato il 18/12/1954 a Cisterna di Latina), ex terrorista dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo) che nel 1981 riuscì a scappare dalla detenzione dal carcere di Frosinone, dove stava scontando una pena di 12 anni per banda armata, è stato arrestato dall'Interpol a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, ed estradato in Italia. Il 14 gennaio è arrivato a Roma su un Falcon 900 del governo italiano.Ad aspettarlo all'aeroporto di Ciampino c'erano i ministrie Bonafede. Doveva essere ristretto a Rebibbia almeno per un breve periodo, ma per ragioni di sicurezza è stato portato nel carcere sardo di Oristano, dal quale nessuno è riuscito mai ad evadere....