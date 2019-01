comunicatistampa

: Casalnuovo: al nuovo parco pubblico “Solo verde ma per incapacità” - comunicati20 : Casalnuovo: al nuovo parco pubblico “Solo verde ma per incapacità” - amministratori_ : Un nuovo amministratore immobiliare a Casalnuovo Di Napoli ! :) Cecere Angelina - - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Palasport di Casalnuovo senza ambulanza, la Luiss Roma vince a tavolino contro Napoli -

(Di martedì 15 gennaio 2019)di Napoli, 15 gennaio 2019 – Continuano le polemiche sul, Ex Area Moneta. A far parlare questa volta le dichiarazioni di Giovanni Nappi, presidente del consiglio comunale fino allo scorso anno: ”Apre ile in base alle ultime decisioni sarà tutto soloper incapacità amministrativa e non certo per scelta ambientalista. ...