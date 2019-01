Casa | nel 2018 aste a quota 245mila | +4%

Mezzo chilo di marijuana nel solaio di Casa - minore nei guai : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Mezzo chilo di marijuana nel ...

Aveva in Casa 120 chili di marijuana - arrestato 28enne nel reggino : Taurianova , Reggio Calabria, - Un 28enne, Antonino Sorrenti, di Taurianova è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di 120 chili di marijuana. Nell'ambito di un servizio di ...

Donna uccisa davanti a Casa nel Perugino con una coltellata alla schiena - è mistero : Aveva un coltello conficcato nella schiena la Donna di 69 anni trovata morta all’esterno dell’abitazione di famiglia a Villa di Magione, nel Perugino.. La ricostruzione di quanto successo è ancora al vaglio dei carabinieri. A dare l’allarme - in base alle prime informazioni - è stata la figlia della Donna, che ha chiamato il centro di salute mental...

Fucile - preziosi e l'auto del proprietario di Casa : i ladri fanno bottino pieno nel basso Salento : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Milano - giallo di Chinatown : nella Casa della donna scomparsa scoperte tracce di sangue : Colpo di scena nel giallo della Chinatown milanese. Lo scorso 19 marzo, Zhao Huipeng, 40 anni, è sparita nel nulla. Ma ora, nella sua casa di via Paolo Sarpi, gli investigatori hanno trovato alcune tracce di sangue (che non erano state rinvenute durante i precedenti sopralluoghi). La donna viveva con il fidanzato (anche lui, da qualche tempo, irrintracciabile), ma la denuncia di scomparsa è stata presentata dai parenti di Zhao, residenti a ...

Torregiani : «Battisti? Ora non me lo mettano nel carcere vicino a Casa» Video : Il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 in una sparatoria in cui lui stesso, 15enne, rimase ferito e perse l’uso delle gambe, ha incontrato il vicepremier Salvini

Visita fiscale del medico - ma nella Casa sbagliata : 54enne ha lo stipendio ridotto : CASIER - R.C., 54 enne trevigiana e dipendente di un supermercato, è rimasta vittima di una vicenda grottesca. La donna, infatti, dopo un ricovero di 15 giorni in ospedale per una delicata...

Balotelli - disavventura in Casa : resta bloccato nell'ascensore : Non è certamente un momento positivo per Mario Balotelli. Non utilizzato dal Nizza in nessuna delle ultime tre partite, allontanato dal club a parole dal presidente ma anche dai tifosi, che hanno ...

Basket - Nba : super Belinelli - 24 - non basta agli Spurs - k.o. in Casa Thunder : Doppia sconfitta per i due azzurri Nba. Gli Spurs di un super Belinelli cadono a Okc, mentre i Clippers di Gallinari cedono all'ex Blake Griffin e ai suoi Pistons. Oklahoma City-San Antonio 122-112 ...

Padova : ex imprenditore trovato morto nel garage di Casa insieme al suo cane : È una storia a dir poco drammatica e malinconica quella di Vittorio Mazzucato, ex imprenditore ed erede della storica Serre Italia Mazzucato di Padova, e del suo inseparabile yorkshire. Sono stati trovati entrambi senza vita, probabilmente morti entrambi di stenti, nel garage della villetta dove vivevano. Villetta che si trova al civico 37 di via Facciolati, ormai ridotta in stato di abbandono. Mazzucato, 74 anni, è infatti passato dai fasti ...

Tragedia nel salernitano - 14enne cade dalla finestra di Casa e muore : probabile suicidio : La comunità di Aquara, piccolo centro abitato del Cilento, in provincia di Salerno, è letteralmente scioccata dalla tragica vicenda avvenuta pochi giorni fa. Nella notte di martedì scorso, 8 gennaio 2019, intorno alle ore 01:00 circa, un ragazzino di 14 anni di età ha perso la vita all'interno della propria abitazione, dove viveva con la sua famiglia. A rinvenire il corpo senza vita del giovanissimo è stato il padre, un imprenditore molto ...

La personale di Monica Marioni nella Casa Gallo di Carlo Scarpa : quale rapporto tra Opera e Spazio : Si chiama "HOTEL MO.MA.", la personale d'arte contemporanea di Monica Marioni che si terrà a Casa Gallo, una delle opere più importanti e riconosciute a livello mondiale realizzate dall'architetto veneziano Carlo Scarpa. La mostra racconterà "la trasformazione di un luogo domestico in un ideale hotel temporaneo abitato dalle opere dell'artista".Continua a leggere

Nella manovra sorpresa per le Casalinghe : l’assicurazione obbligatoria ora raddoppia : Stava morendo di consunzione, dimenticata da (quasi) tutti. Più di 2 milioni di iscritti nel 2008, 1,6 nel 2012, 1,2 nel 2014. Nel 2018 non più di un milione sui 9 - si calcola - che sarebbero tenuti a farlo. Numeri avari che hanno segnato la débâcle dell’assicurazione contro gli infortuni in casa, volgarmente detta «assicurazione delle casalinghe»...

Bandita da Casa durante ciclo mestruale - madre nepalese muore nella capanna con i due figli : La donna vittima di una antica pratica che impone alle donne di dormire da sole fuori casa durante il loro ciclo mestruale. Per scaldarsi e vincere le rigide temperature invernali, la 35enne aveva acceso un fuoco all'interno della piccola capanna addormentandosi con i figlioletti ma le esalazioni hanno ucciso lei e i piccoli.Continua a leggere