huffingtonpost

: 'Caro Giulio, ti hanno rubato la vita'. La mamma ricorda Giulio Regeni - HuffPostItalia : 'Caro Giulio, ti hanno rubato la vita'. La mamma ricorda Giulio Regeni - CostanzaPuopolo : RT @GiulioSiamoNoi: 'T'insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece'. Caro Giulio, oggi avresti compiuto 31anni. E avresti dato anco… - giovanna280656 : RT @GiulioSiamoNoi: 'T'insegneranno a non splendere. E tu splendi, invece'. Caro Giulio, oggi avresti compiuto 31anni. E avresti dato anco… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) ", tila, sarebbero 31!". Un tweet secco e pieno di rammarico, quello di Paola Deffendi. Ladiha scritto un tweet perre il figlio, che avrebbe compiuto 31 anni il 15 gennaio. Il prossimo 25 gennaio saranno passati esattamente tre anni dall'omicidio del giovane dottorando.Sui social sono molti i messaggi di ricordo di. Il prossimo 25 gennaio ci sarà una serie di manifestazioni di ricordo in tutta Italia, organizzata da Amnesty International. Dalle ore 19:41 - lo stesso orario in cuimandò l'ultimo messaggio alla sua fidanzata prima di essere rapito - verranno accese delle luci in più di 100 piazze. A Roma si farà nella piazza di Montecitorio.#veritaper, tila, sarebbero 31!— Paola Deffendi (@PaolaDeffendi) 15 gennaio 2019