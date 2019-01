Caritas | Roma città sempre più povera Aumentano diseguaglianze sociali e

Caritas : a Roma aumentate disuguaglianze e povertà : Roma – Poverta’ e disuguaglianze a Roma restano drammatiche e si aggravano. In numeri, sono 16mila le imprese chiuse negli ultimi cinque anni, i redditi sono profondamente diseguali in base ai municipi, aumentano le famiglie con un solo occupato (in 10 anni del 47,8%) e un quarto dei giovani Romani tra i 18 e i 29 anni risulta disoccupato. A metterlo nero su bianco e’ il rapporto della Caritas di Roma per l’anno 2018 ...

Virginia Raggi (M5S) : 'Alla Caritas le monete di tutte le fontane di Roma' : Tutto i soldi raccolti all'interno della Fontana di Trevi, sita nella città di Roma, andranno integralmente all'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Ma pure le altre monetine che verranno prelevate prossimamente da tutte le altre fontane della città eterna (per un totale orientativo di duecentomila euro), saranno destinate alla Caritas. A garantirlo è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi del progetto politico ideato da ...

'Alla Caritas le monete di tutte le fontane di Roma'. La Raggi rassicura : Roma, 14 gen., askanews, - Parola di sindaca: il denaro raccolto nella Fontana di Trevi a Roma resterà alla Caritas diocesana. Anzi, anche le monete raccolte nelle altre fontane della Capitale saranno ...

Fontana di Trevi - Raggi : “Monete restano alla Caritas”. E rilancia : “All’ente anche quelle delle altre fontane di Roma” : “La Caritas può stare tranquilla: le monetine resteranno a disposizione”. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, fa marcia indietro sulla vicenda delle monetine depositate nella Fontana di Trevi. Dopo la memoria di Giunta del 28 dicembre 2018 che, di fatto, prorogava a “comunque non oltre” 3 mesi la consegna dei preziosi spicci lanciati dai turisti nel monumento settecentesco di Nicola Salvi, e un weekend pieno di polemiche e strali ...

Foschi : ci fa piacere retromarcia Raggi su monetine a Caritas : Roma – “Ci fa davvero piacere che la Raggi abbia fatto retromarcia sulla folle idea di togliere le monetine ai poveri della Caritas. Come sempre poche idee e anche confuse”. Lo scrive in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. L'articolo Foschi: ci fa piacere retromarcia Raggi su monetine a Caritas proviene da RomaDailyNews.

Monetine della Fontana di Trevi 'tolte' alla Caritas di Roma - interviene la Raggi : 'Stiamo valutando' : Ogni anno migliaia di Romani e turisti lanciano Monetine dentro la Fontana di Trevi per tradizione e anche buon auspicio. E dentro l'acqua gli addetti dell' Acea raccolgono ogni anno un tesoretto di ...

Roma - tolte le monetine della Fontana di Trevi alla Caritas : Da aprile l'amministrazione Raggi utilizzerà quel denaro per progetti sociali e per la manutenzione del patrimonio culturale. Critiche dalla curia Romana

Il Comune di Roma "toglie" le monetine della Fontana di Trevi alla Caritas : "Serviranno per la manutenzione" : Le monetine gettate dentro Fontana di Trevi continueranno ad essere gestite dalla Caritas fino a fine marzo, poi entrerà in vigore un nuovo sistema di impiego che il Campidoglio sta ancora affinando. Il 'tesoretto' delle monetine potrebbe essere impiegato in parte per il finanziamento di progetti sociali, in parte per la manutenzione del patrimonio culturale. Si punta, innanzitutto, a strutturare un sistema di conteggio delle monete che ...

Babbo Natale invita i bimbi sulla carrozza in via Roma a Cuneo : un'offerta per la Caritas : ALICE MARINI - Un Natale di solidarietà a Cuneo, grazie ad un'iniziativa promossa e sostenuta dai commercianti di via Roma e dalla Caritas Diocesana. Ogni sabato dalle 14,30 e ogni domenica dalle 10,...