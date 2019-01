Caritas | a Roma aumentate disuguaglianze e povertà

Foschi : ci fa piacere retromarcia Raggi su monetine a Caritas : Roma – “Ci fa davvero piacere che la Raggi abbia fatto retromarcia sulla folle idea di togliere le monetine ai poveri della Caritas . Come sempre poche idee e anche confuse”. Lo scrive in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi . L'articolo Foschi : ci fa piacere retromarcia Raggi su monetine a Caritas proviene da RomaDailyNews.

Roma - tolte le monetine della Fontana di Trevi alla Caritas : Da aprile l'amministrazione Raggi utilizzerà quel denaro per progetti sociali e per la manutenzione del patrimonio culturale. Critiche d alla curia Roma na

Il Comune di Roma "toglie" le monetine della Fontana di Trevi alla Caritas : "Serviranno per la manutenzione" : Le monetine gettate dentro Fontana di Trevi continueranno ad essere gestite dalla Caritas fino a fine marzo, poi entrerà in vigore un nuovo sistema di impiego che il Campidoglio sta ancora affinando. Il 'tesoretto' delle monetine potrebbe essere impiegato in parte per il finanziamento di progetti sociali, in parte per la manutenzione del patrimonio culturale. Si punta, innanzitutto, a strutturare un sistema di conteggio delle monete che ...