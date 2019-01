Cannabis light | è boom di growshop in Italia Roma in testa

Cannabis light in tabaccheria - chiusa : ANSA, - MACERATA, 11 GEN - Il questore di Macerata Antonio Pignataro ha disposto oggi la chiusura di una rivendita di tabacchi e giornali a Civitanova Marche, dove veniva venduta Cannabis light : il ...

Maxi-sequestro di Cannabis light. Ora rischiano centinaia di negozi : Sa tanto di pasticcio all’italiana: una legge dai contorni non chiarissimi su coltivazione e smercio di canapa light, il boom degli ultimi due anni di negozi che ne vendono i prodotti e infine, all’improvviso, il primo blitz della magistratura a suon di sequestri e avvisi di garanzia. Un’azione che suona come un allarme molto serio per un settore i...