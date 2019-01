Camila Giorgi al 2° turno degli Australian Open | ecco l’avversario dell’azzurro Data

VIDEO Camila Giorgi-Dalila Jakupovic Highlights Australian Open - esordio vincente per il ligure a Melbourne : Una Camila Giorgi simile ad un rullo compressore. Difficile definire diversamente la prestazione dell’azzurra sul Court 7 di Melbourne (Australia), nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne nativa di Macerata si è imposta infatti contro la slovena Jelena Jakupovic (n.83 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-0, dominando letteralmente la scena dal primo all’ultimo punto e centrando il bersaglio grosso in meno di ...

Australian Open – Esordio niente male per Camila Giorgi - l’azzurra supera senza fatica Jakupovic : Esordio sul velluto per Camila Giorgi agli Australian Open, la tennista italiana vola ai trentaduesimi di finale del primo slam di stagione Il primo grande slam della stagione entra nel vivo e vede scendere in campo anche Camila Giorgi. La tennista azzurra, al suo Esordio sui campi di cemento del Melbourne Park, ha vinto e convinto grazie ad una partita in cui è stata protagonista assoluta. In meno di un’ora, la romana ha battuto la ...

Australian Open 2019 : Camila Giorgi RULLO COMPRESSORE! Prese a pallate Dalila Jakupovic e secondo turno conquistato : Una Camila Giorgi simile ad un RULLO compressore. Difficile definire diversamente la prestazione dell’azzurra sul Court 7 di Melbourne (Australia), nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne nativa di Macerata si è imposta infatti contro la slovena Jelena Jakupovic (n.83 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-0, dominando letteralmente la scena dal primo all’ultimo punto e centrando il bersaglio grosso in ...

LIVE Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 in DIRETTA : azzurra devastante avanti 3-0 nel secondo set dopo aver vinto il primo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di tennis tra Camila Giorgi e la slovena Dalila Jakupovic, valido come primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne di Macerata farà il proprio esordio sul Court 7 contro la slovena e le attese non mancano. L’azzurra viene da un ottimo 2018, nel quale si è portata anche a casa il titolo di Linz (Austria), mettendo in mostra a più riprese un ottimo gioco. Sul suo tennis davvero poco ...

LIVE Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 in DIRETTA : l’azzurra si aggiudica il primo set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di tennis tra Camila Giorgi e la slovena Dalila Jakupovic, valido come primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne di Macerata farà il proprio esordio sul Court 7 contro la slovena e le attese non mancano. L’azzurra viene da un ottimo 2018, nel quale si è portata anche a casa il titolo di Linz (Austria), mettendo in mostra a più riprese un ottimo gioco. Sul suo tennis davvero poco ...

LIVE Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 in DIRETTA : primo turno da non sottovalutare per l’azzurra : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di tennis tra Camila Giorgi e la slovena Dalila Jakupovic, valido come primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne di Macerata farà il proprio esordio sul Court 7 contro la slovena e le attese non mancano. L’azzurra viene da un ottimo 2018, nel quale si è portata anche a casa il titolo di Linz (Austria), mettendo in mostra a più riprese un ottimo gioco. Sul suo tennis davvero poco ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 15 gennaio. Aggiornamenti in tempo reale - vince Fognini in campo Vanni - Cecchinato e Camila Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Altra giornata ricca di fascino quella che ci apprestiamo a vivere a Melbourne (Australia), sede del primo Slam dell’anno. Sulla Rod Laver Arena vi sarà il debutto di Serena Williams, che torna in questo torneo dopo il successo del 2017 quando vinse il suo settimo trofeo, e in questa stagione l’intenzione è quella di allungare la ...

Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Camila Giorgi esordisce nel primo incontro contro la serba Dalila Jakopovic e le attese, inutile negarlo ci sono per quanto ha fatto vedere nel 2018. L’azzurra, vincitrice del torneo di Linz (Austra), vuol dare continuità alle proprie prestazione e vuol iniziare con il piede giusto questa avventura Australiana. Le incognite però non mancano per una giocatrice capace di tutto in campo, nel bene e nel male. Pertanto scopriremo domani cosa ...

Tennis - Ranking WTA (14 gennaio 2019) : risale Petra Kvitova - perde una posizione Camila Giorgi : Alla vigilia degli Australian Open ecco la graduatoria con la quale si presentano le donne al primo Slam stagionale: guadagna due posti la ceca Petra Kvitova, che scavalca in un colpo solo l’ucraina Elina Svitolina e l’altra ceca Karolina Pliskova. Per il resto nessuna variazione tra le prime dieci al mondo. Top 10 WTA (Ranking al 14.01.2019) 1 Simona Halep (Romania) 6642 2 Angelique Kerber (Germania) 5505 3 Caroline Wozniacki ...

Australian Open 2019 - il tabellone di Camila Giorgi : primi due turni non complessi - la vera sfida può essere con Karolina Pliskova : Camila Giorgi torna agli Australian Open da testa di serie numero 27. L’azzurra, proveniente da un anno in cui ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, è nuovamente l’unica rappresentante italiana nello Slam di Melbourne. Il tabellone che le si presenta davanti, almeno fino al terzo turno, non presenta grandi ostacoli. Al primo turno, la nativa di Macerata incrocerà il proprio destino con quello della slovena Dalila Jakupovic. ...

Australian Open 2019 - analisi tabellone femminile : strada durissima per Halep - in discesa per Kerber. Camila Giorgi un pericolo per tutte : Giorno di sorteggi in quel di Melbourne per la definizione dei tabelloni principali degli uomini e delle donne degli Australian Open 2019. Nell’affascinante scenario della Margaret Court Arena sono emersi gli accoppiamenti che per due settimane animeranno la scena sul cemento Australiano, garantendo spettacolo e tanto interesse. Focalizzandoci sul draw femminile, la vincitrice del 2018 (n.3 del mondo) Caroline Wozniacki non avrà un ...

Australian Open 2019 - l’incognita Camila Giorgi. Poche partite nelle gambe per l’azzurra : sarà una mina vagante : Camila Giorgi, in attesa di quel che farà Martina Trevisan nell’incontro delle finali delle qualificazioni a Melbourne (Australia), sarà l’unica rappresentante italiana nel tabellone principale femminile degli Australian Open 2019. L’azzurra inizierà il proprio percorso contro Dalila Jukopovic, 27enne slovena che attualmente occupa il posto 82 nel ranking WTA. Un incontro sulla carta comodo per la 26enne marchigiana che, ...

Australian Open 2019 - il sorteggio di Camila Giorgi e il tabellone dell’azzurra. Pliskova all’orizzonte : Camila Giorgi vorrà essere grande protagonista agli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis che scatterà lunedì 14 gennaio sul cemento di Melbourne. L’azzurra cercherà di giocarsi tutte le sue carte in un torneo in cui potrebbe davvero fare molto bene, la marchigiana dovrà tenere alta la bandiera dell’Italia che al femminile sta facendo davvero molta fatica a emergere. La 27enne esordirà al primo turno contro Dalila ...

Wta Sydney - Camila Giorgi cede alla Kerber : Nulla da fare per Camila Giorgi nel secondo turno al "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 823.000 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open. La 27enne di Macerata, numero 27 del ranking mondiale, semifinalista dodici mesi fa, ha ceduto per 76(3) 62, in un'ora e tre quarti di partita, alla campionessa in carica Angie Kerber: per la 30enne mancina di ...