Calendario Mondiale F1 2019 | tutte le date e gli orari d’inizio dei Gran Premi

Calendario MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv delle 19 gare del Mondiale e dei test : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e Francia (a Le Mans). A giugno il Calendario non presenta novità con il Mugello programmato per il weekend del 2 giugno, ...

Calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano ...

Calendario F1 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

Rally - Mondiale 2019 : il Calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

