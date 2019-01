Calciomercato Padova ufficiale | preso Longhi dal Brescia

Calciomercato Padova - Minesso saluta : per lui c'è il Pisa : Padova - Mattia Minesso non è più un calciatore del Padova . Il centrocampista classe 1990, infatti, è stato ceduto al Pisa a titolo definitivo. Questa la nota del club biancorosso: " Il Calcio Padova ...

Calciomercato Serie B : colpi per il Padova - Cremonese scatenata - Lecce e Brescia al top : Siamo entrati nel periodo caldo del Calciomercato di Serie B. Sono davvero tantissime le trattative per le società della cadetteria, con tanti calciatori che potrebbero arrivare dalla Serie A oppure potrebbero sbarcare nella massima Serie, dopo questa prima parte di campionato giocata in Serie B. E' il caso di Fabio Lucioni, difensore del Lecce ad un passo ormai dal Sassuolo, in Serie A. Dalla Serie A invece potrebbero arrivare tanti calciatori ...