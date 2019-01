Calciomercato Napoli Ultime notizie | Genoa e Bologna sulle tracce di Younes

Calciomercato Napoli - Kouamè si complica. Offerta per Lobotka : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : il Napoli vicino al colpo - missione del Frosinone ed innesto Fiorentina : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su ...

Calciomercato Napoli - nuovo assalto a Lobotka : i dettagli dell’offerta recapitata al Celta Vigo : Il club azzurro è tornato nuovamente alla carica per il centrocampista del Celta Vigo, per il quale è stata già formulata una prima offerta Il Napoli si muove sul mercato, andando a caccia di un centrocampista da inserire nella rosa di Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore sono risalite improvvisamente le quotazioni di Lobotka, giocatore del Celta Vigo già seguito dal ds Giuntoli la scorsa estate, quando ci fu anche una telefonata tra il ...

Calciomercato - Mercatonovela : Maksimovic al Napoli - una trattativa lunga più di un anno - 2015 - : Quanto può durare una telenovela di mercato? Un mese? Due? Forse anche tre, se i primi contatti tra le parti avvengono a mercato ancora chiuso e il corteggiamento va avanti tutto luglio e agosto. ...

Calciomercato Napoli - si vuole chiudere per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ...

Il Calciomercato oggi – Le bombe su Milan - Napoli ed il futuro di Giuseppe Rossi : Il calciomercato oggi – Manovre importanti in casa Milan ed in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Tutto è legato all’addio di Gonzalo Higuain, ormai certo considerando anche le parole di ieri di Gennaro Gattuso. Il futuro del Pipita è al Chelsea, serve anche l’ok della Juventus per portate a termine l’operazione. I bianconeri hanno chiuso le porte al prestito secco, si sta lavorando ad un prestito con obbligo di riscatto ...

Calciomercato Napoli – Il Manchester United vuole Koulibaly - i tabloid inglesi attaccano : “via dall’inferno razzzista” : Il Manchester United punta forte su Kalidou Koulibaly: i tabloid inglese tirano in ballo la questione razzista come incentivo a lasciare l’Italia Di recente De Laurentiis ha affermato di aver rifiutato ben 95 milioni per Kalidou Koulibaly, un’offerta da capogiro, alla quale il presidente del Napoli ha risposto con un secco no. Dall’Inghilterra però ne sono sicuri, il Manchester United continuerà a corteggiare il difensore ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti blocca Allan e conferma un prestito : Calciomercato Napoli, Ancelotti blocca Allan- Diventato nelle ultime due stagioni uno dei migliori centrocampisti d’Europa, tanto da attirare su di se le attenzioni delle big continentali. Allan sotto al Vesuvio è diventato un centrocampista completo, dotato di grande “garra” ma anche con il vizio del gol, il giocatore brasiliano ha conquistato tutti prima sotto la guida […] L'articolo Calciomercato Napoli, Ancelotti ...

Calciomercato Napoli - preso Kiyine dal Chievo : arriverà a luglio : Sul mondo azzurro si è abbattuto prepotentemente l'uragano PSG, che vorrebbe privare Ancelotti di Allan già a a gennaio. L'eventuale perdita del brasiliano sarebbe un brutto colpo, con il Napoli che ...

Calciomercato Napoli - l’agente di Hysaj : “Cessione a gennaio o rinnovo” : Calciomercato Napoli – In casa azzurra senza alcun dubbio nelle ultime settimane la posizione più in dubbio è stata quella Elseid Hysaj. Il terzino albanese, per bocca del suo procuratore, ha infatti espresso il suo malessere per lo scarco minutaggio concesso in campo dal tecnico Carlo Ancelotti. Perplessità sul suo futuro che permangono anche questa […] L'articolo Calciomercato Napoli, l’agente di Hysaj: “Cessione a ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - superata l'Inter per Almendra : il giocatore vuole gli azzurri : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: superata la concorrenza dell'Inter per Almendra, che pare preferire proprio gli azzurri.

