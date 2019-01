Calciomercato Bologna | club scatenato | in arrivo altri botti FOTO ...

Calciomercato Lazio - sprint Bologna per Caceres. Badelj e Zappacosta…” : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, sprint Bologna per Caceres. Badelj e ...

Calciomercato Bologna - spunta l'ipotesi Bruno Peres : Bologna - L'obiettivo numero uno del Bologna per rinforzare gli esterni è Spinazzola , ma Allegri ha escluso la sua partenza. L'attenzione del mercato rossoblù si sposta dunque su Dusan Basta . La ...

Bologna su Spinazzola - Allegri fa il punto sul Calciomercato della Juventus : Bologna vigile su Spinazzola, il calciomercato si accende in queste ore attorno al terzino della Juventus: le ultimissime “Spinazzola avrebbe bisogno di giocare di più. Ma se non troviamo un sostituto resta con noi anche perché è un grande professionista. Vediamo belle prossime settimane. Kean invece resta con noi“. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria di Bologna, ha parlato anche di calciomercato in relazione alla sua ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : l’attaccante per l’Udinese - Bologna show ed innesto Cagliari : Il Calciomercato entra nel vivo, ecco le importanti notizie del campionato di Serie A delle ultime ore, il punto della rosea. Il Chievo crede alla salvezza e prova a far rientrare in Italia Luca Caldirola del Werder Brema, l’Udinese alla ricerca di un nuovo attaccante, sempre più vicino Lapadula del Genoa. Il Parma su Barak, per l’attacco la prima scelta è Falcinelli. Il primo nome per rinforzare ulteriormente il Bologna è ...

Calciomercato Bologna - procede spedita la trattativa per Spinazzola : manca solo l’ok di Allegri : Positivo l’incontro tra il Bologna e gli agenti del calciatore, manca solo il via libera di Allegri per chiudere l’operazione Il Bologna è vicino a mettere le mani su Leonardo Spinazzola, l’esterno della Juventus ha accettato la destinazione rossoblù dopo un incontro andato in scena nella serata di ieri tra i dirigenti del club emiliano e gli agenti del calciatore. Per chiudere l’operazione manca al momento solo il ...

Calciomercato - le ultime su Fiorentina e Bologna : mossa per il centrocampo e Spinazzola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione, la squadra di Pioli punta la qualificazione in Europa League. La dirigenza si muove sul mercato, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’ il club viola infatti lavora per prendere Pedro Obiang dal West Ham. Trattativa difficile ma la Fiorentina ci crede. Per quanto riguarda il Bologna grande fiducia ...

Calciomercato Bologna - rinnovo fino al 2022 per Pulgar : Bologna - Il Bologna ha annunciato il rinnovo del contratto da parte di Erick Pulgar . Il mediano, in scadenza al 30 giugno 2020, ha prolungato fino al 2022. Si chiude così un lungo braccio di ferro ...

Calciomercato Bologna - Pulgar rinnova fino al 2022 : Bologna - Il Bologna ha annunciato il rinnovo del contratto da parte di Erick Pulgar . Il mediano, in scadenza al 30 giugno 2020, ha prolungato fino al 2022. Si chiude così un lungo braccio di ferro ...

Calciomercato Bologna - Inzaghi : «Spinazzola? Mi piace» : Bologna - "Affrontiamo in casa la squadra forse migliore d'Europa. Dovremo riuscire ad esprimerci al meglio per fare una grande partita. E' una gara che ci siamo conquistati e ce la giocheremo. ...

Calciomercato Bologna - si insiste con la Juventus per Spinazzola : due le alternative all’esterno bianconero : Il club rossoblù incontrerà oggi gli agenti di Spinazzola per provare a convincerlo ad accettare il trasferimento, in caso di esito negativo già pronte le alternative Ufficializzati e presentati Soriano e Sansone, il Bologna si proietta adesso sul mercato degli esterni con l’obiettivo di rinforzare la rosa di Filippo Inzaghi. LaPresse/Alfredo Falcone Il nome in cima alla lista è quello di Leonardo Spinazzola, tornato da poco da un ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...

Il Calciomercato oggi – Dodò verso il Bologna - l’Atalanta su Loum N’Diaye : Il calciomercato oggi – Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore sono state chiuse operazioni molto importanti. In particolar modo il colpo è stato piazzato dalla Sampdoria, è tutto fatto per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante Manolo Gabbiadini, accordo totale raggiunto nelle ultime ore, al Southampton 3 milioni di prestito più riscatto a 9 milioni di euro, già oggi le visite mediche e la firma. ...

Calciomercato Bologna - la nuova idea per la mediana di Inzaghi : Calciomercato Bologna, Filippo Inzaghi avrebbe chiesto rinforzi in mediana per raggiungere la salvezza, le ultime novità Calciomercato Bologna – Luca Cigarini è finito di fatto nel dimenticatoio al Cagliari. Il club sta cercando nuovi innesti in mediana e Maran non lo ha utilizzato praticamente mai nella prima parte della stagione. Adesso i suoi agenti stanno cercando una soluzione sul mercato per lasciare la Sardegna ed approdare ...