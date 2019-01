Brexit | Tusk | ora c' è solo una soluzione

Brexit - lettera di Juncker e Tusk alla May sulle frontiere irlandesi : 'Backstop temporaneo e solo se necessario' : I presidenti della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker , e del Consiglio europeo, Donald Tusk , in una lettera inviata al premier britannico, Theresa May , hanno offerto maggiori rassicurazioni sul '...

Brexit - lettera di Juncker e Tusk alla May sulle frontiere irlandesi : I presidenti della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker , e del Consiglio europeo, Donald Tusk , in una lettera inviata al premier britannico, Theresa May , hanno offerto maggiori rassicurazioni sul '...

Brexit - Tusk : "L'Ue vuole aiutare May ma la domanda è come" : "I 27 Paesi Ue vogliono aiutare, la questione è come" . Questo il commento del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk , su Twitter, al termine del suo incontro, ieri a Bruxelles, con la premier ...

Brexit : Tusk - i 27 vogliono aiutare May : ANSA, - LONDRA, 11 DIC - E' stata "una discussione lunga e franca con la premier Theresa May, prima del summit sulla Brexit. E' chiaro che i 27 Paesi Ue vogliono aiutare, la domanda è come". Così il ...

Brexit : Tusk - i 27 vogliono aiutare May : ANSA, - LONDRA, 11 DIC - E' stata "una discussione lunga e franca con la premier Theresa May, prima del summit sulla Brexit. E' chiaro che i 27 Paesi Ue vogliono aiutare, la domanda è come". Così il ...

Brexit - Tusk e Juncker : lo spazio di trattativa è nullo : Quest'ultima, però, impedisce al Regno Unito il perseguimento di una politica commerciale autonoma, ad esempio in materia di dazi. Ieri Theresa May ha fatto sapere che il meaningful vote del ...

Brexit - May fa marcia indietro : «Chiedo all’Ue negoziati d’emergenza». Da Tusk primo no : Nel giorno in cui la Corte Ue ha precisato che Londra può decidere di interrompere il processo di uscita dall’Ue unilateralmente, arriva la clamorosa decisione della Premier, che nel pomeriggio riferisce al Parlamento

Brexit - Tusk : giovedì Consiglio europeo : 21.22 Il presidente del Consiglio europeo Tusk ha deciso di "convocare un Consiglio sulla Brexit" giovedì. Lo ha annunciato su Twitter. "Non rinegozieremo l'accordo, e in particolare il backstop, ma siamo pronti a discutere su come facilitare la ratifica del Regno Unito", spiega Tusk. "Il tempo sta finendo.Discuteremo anche della nostra preparazione a uno scenario di mancata intesa".

Donald Tusk dice che Brexit può essere cancellata : Se il parlamento britannico respingerà l'accordo trovato da Theresa May, dice il presidente del Consiglio europeo, ci saranno solo due possibilità

Brexit - Tusk : 'Ok dei 27 all'accordo di divorzio'. May scrive alla nazione : riconciliazione : Bruxelles. "I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sulle relazioni future, lo ha fatto sapere il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK ...

Brexit : Tusk sceglie strofa canzone Freddy Mercury come motto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. 'Ora tocca ai leader'. Attesa per il discorso della May : Il presidente del Consiglio Ue: 'Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito'

Tusk annuncia l'intesa sulla Brexit. "Ora tocca ai leader". Attesa per il discorso della May : "Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata concordata a livello di negoziatori e di principio, anche a livello politico, ma condizionata all'endorsement dei leader". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, su Twitter.Intanto, secondo quanto riferito da Downing Street, la premier ...

Tusk : pronta bozza accordo sul dopo Brexit. La Merkel non e' d'accordo : Bruxelles, 22 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha detto che c'è un accordo di massima a livello politico su una bozza di dichiarazione politica sulle future relazioni tra ...