Brexit | Parlamento al voto Rischia May che difende l’accordo | “Rispetta la volontà

Brexit - il parlamento inglese al voto. Theresa May a rischio : Servono 318 voti al primo ministro inglese Theresa May per portare a casa l’accordo sulla Brexit. Il voto in programma questa sera alla Camera dei comuni a Londra è un momento storico, ma l’esito più probabile è una bocciatura. Il leader laburista Jeremy Corbin invoca le elezioni generali...

Brexit - Parlamento al voto. Rischia Theresa May : Il Parlamento britannico vota oggi sull’accordo sulla Brexit negoziato da Theresa May con Bruxelles. Un testo che non soddisfa né i pro Ue né gli euroscettici, desiderosi di una rottura più netta, il che lascia presagire una bocciatura del piano di May. ...

Il voto del Parlamento britannico su Brexit - in diretta : Il futuro dell'accordo raggiunto da Theresa May con l'Unione Europea sarà deciso questa sera: secondo quasi tutti i commentatori verrà bocciato

Brexit - il giorno della verità : il parlamento britannico vota su Accordo con Ue. La May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

Brexit - il giorno della verità : parlamento britannico vota su Accordo con Ue. May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

Brexit - oggi è il giorno della decisione del Parlamento. Un’uscita senza accordo? “Disastro economico inimmaginabile” : Uno scenario talmente catastrofico da non poterlo ipotizzare. Così Francesco Lippi, docente di macroeconomia ed economia monetaria alla Luiss di Roma e appena nominato Joint Managing Editor di The Economic Journal, ha commentato l’ipotesi di una Brexit senza accordo. Le conseguenze, non del tutto prevedibili, coinvolgerebbero tutti i settori, dall’economia alla finanza, dalla politica agli aspetti sociali. Con prospettive che, per la Gran ...

Brexit - è il giorno del giudizio : il Parlamento di Londra chiamato al voto finale sull'accordo con Bruxelles : L'appello di Theresa May: "Un 'no' sarebbe catastrofico per la democrazia". L'opposizione critica sulla lettera dell'Ue. Il voto decisivo alle 21 ore italiane. Per il momento sembra che alla premier britannica manchino diversi voti per ottenere il sì.

Brexit - May : Parlamento valuti intesa Ue : 18.48 Alla vigilia del voto del Parlamento, la premier britannica May ha chiesto di "dare una seconda occhiata" all'intesa raggiunta con Bruxelles perché "l'Ue non cambierà". Intervenendo ai Comuni, May ha ammesso che "l'accordo non è perfetto: è un compromesso". Ribadendo il no a rimandare la Brexit, ha sollecitato il Parlamento alla ratifica in quanto non c'é spazio per un "no deal" né per un secondo referendum. Il leader laburista Corbyn ha ...

Brexit - tra 24 ore il Parlamento Uk vota l’accordo. E Bruxelles pensa a una “terza via” : più tempo per negoziare : Mancano ormai meno di 24 ore al voto della Camera dei Comuni sull’accordo tra governo britannico e Unione europea sull’uscita del Regno Unito dall’Ue. Meno di 24 ore in cui la premier Theresa May dovrà decidere la prossima mossa da compiere per limitare i danni, sia per il Paese che per il suo futuro politico, di una quasi certa bocciatura del Parlamento. Le strade da percorrere per la leader dei Conservatori sembrano essere soltanto due, ...

May - Parlamento non frustri la Brexit : ANSA, - LONDRA, 14 GEN - Theresa May non teme che il Parlamento voglia "riprendere il controllo" sulla Brexit, ma che voglia "frustrare" l'uscita del Regno Unito dall'Ue. La premier lo ha ribadito ...

A 24 ore dalla decisione del Parlamento britannico - la Brexit è diventata un thriller : ... perché, va sottolineato, sono aumentate da parte delle istituzioni e non solo, le preoccupazioni legate all'approvazione che ricadrebbero pesantemente su tutta l'economia britannica, con conseguenze ...

Brexit - il Parlamento impone a May un Piano B : La May ha infatti agitato sin qui lo spauracchio di un Brexit senza accordo cheavrebbe conseguenze devastanti per l'economia nazionale. I suoi oppositori - che secondo quest'ultima votazione ...

Il governo britannico ha perso un altro voto su Brexit in Parlamento : Martedì sera il governo britannico ha perso un altro voto su Brexit in Parlamento, perché 20 parlamentari Conservatori hanno votato con l’opposizione, contravvenendo agli ordini di partito. Il voto riguardava un emendamento presentato dai Laburisti che – in caso di

Brexit - Downing Street conferma voto parlamento Gb il 15 gennaio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse