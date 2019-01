Brexit | il Parlamento britannico ha bocciato l' accordo tra Londra e Unione Europea

Brexit - il Parlamento inglese boccia l'accordo con la Ue : le conseguenze - Sky TG24 - : La bocciatura di Westminster apre diverse possibilità per il futuro dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Difficili le ipotesi di un secondo voto alla Camera e di revoca unilaterale ...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue. Scontro tra Theresa May e Jeremy Corbyn : “Sconfitta devastante” : La Camera dei Comuni ha bocciato, con un significativo scarto, l’accordo raggiunto tra la prima ministra Theresa May e l’Unione europea sulla Brexit, con 432 voti contrari e 202 favorevoli. May ha preso la parola chiedendo alle opposizioni di presentare una mozione di sfiducia al governo e dichiarando che non era stata presentata, dagli avversari politici, nessuna proposta alternativa per l’uscita dall’Ue. Il leader dei ...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue per 432 voti a 202. May : «Un salto nel buio» : Il Parlamento inglese con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il voto in programma questa sera alla Camera dei comuni a Londra è stato un momento storico e si è concluso con l’esito più probabile della bocciatura. Il leader laburista Jeremy Corbin invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue per 432 voti a 202 : Il Parlamento inglese con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il voto in programma questa sera alla Camera dei comuni a Londra è stato un momento storico e si è concluso con l’esito più probabile della bocciatura. Il leader laburista Jeremy Corbin invoca le elezioni generali, mentre Theresa May sfida i Labour a presentare mozione di sfiducia ...

Brexit - i 4 scenari dopo la bocciatura del parlamento : Un secondo voto in parlamento, un ritardo nell’applicazione della Brexit negoziato con Bruxelles, una revoca unilaterale dell’uscita dalla Ue. E poi il futuro di Theresa May e il prossimo voto per le Europee 2019. Cosa potrebbe succedere ora, tra Londra e le capitali europee, dopo la sconfitta della premier a Westminster...

