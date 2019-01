Brexit | il giorno del giudizio per May | stasera il voto | verso la bocciatura dell' accordo

Brexit - per Theresa May il 'giorno più lungo' : «No dimissioni anche in caso di sconfitta» : Servono 318 voti al primo ministro inglese Theresa May per portare a casa l'accordo sulla Brexit. Il voto in programma martedì sera alla Camera dei comuni a Londra è un momento storico, ma l'esito più ...

Brexit : il 15 gennaio è il 'giorno del giudizio' : Dallo storico referendum del 2016 sono già passati più di due anni, in questo tempo il Regno Unito e l'Unione Europea si sono impegnati nelle complesse trattative che dovrebbero portare all'uscita dall'Europa entro il 29 marzo 2019. Dopo i complessi negoziati, la premier e il suo team sembravano essere giunti ad una conclusione, ottenendo anche l'approvazione dei 27 membri dell'Unione Europea lo scorso novembre a Bruxelles, passando la palla di ...

Brexit - il giorno della verità : il parlamento britannico vota su Accordo con Ue. La May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

Brexit - oggi è il giorno della decisione del Parlamento. Un’uscita senza accordo? “Disastro economico inimmaginabile” : Uno scenario talmente catastrofico da non poterlo ipotizzare. Così Francesco Lippi, docente di macroeconomia ed economia monetaria alla Luiss di Roma e appena nominato Joint Managing Editor di The Economic Journal, ha commentato l’ipotesi di una Brexit senza accordo. Le conseguenze, non del tutto prevedibili, coinvolgerebbero tutti i settori, dall’economia alla finanza, dalla politica agli aspetti sociali. Con prospettive che, per la Gran ...

Brexit - è il giorno del giudizio : il Parlamento di Londra chiamato al voto finale sull'accordo con Bruxelles : L'appello di Theresa May: "Un 'no' sarebbe catastrofico per la democrazia". L'opposizione critica sulla lettera dell'Ue. Il voto decisivo alle 21 ore italiane. Per il momento sembra che alla premier britannica manchino diversi voti per ottenere il sì.

Il sindaco di Londra ha detto che la città pagherà la tassa per il permesso di soggiorno di tutti i dipendenti europei della sua amministrazione dopo Brexit : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città pagherà la tassa per richiedere il permesso di soggiorno definitivo – il cosiddetto settled status – a tutti i propri dipendenti europei che desiderano richiederlo dopo Brexit. I cittadini europei che vogliono

Notizie del giorno : Silvia Romano - Brexit e Crimea : Notizie del giorno: il quinto giorno di ricerche per Silvia Costanza Romano, la volontaria rapita in Kenya, ha portato ad altri due arresti. Il primo passo ufficiale per attuare la Brexit è stato compiuto ieri a Bruxelles, dove i governi dei 27 Paesi membri hanno approvato l’intesa elaborata con la Gran Bretagna. Alta tensione tra Russia e Ucraina a causa di un episodio avvenuto nei pressi dello stretto di Kerch, che collega il Mare d’Azov con ...

Brexit - ok dei 27 Paesi della Ue al divorzio con Londra. Juncker : «Un giorno triste». May alla sfida del Parlamento : La Brexit è ufficialmente realtà. L'Unione europea e il Regno Unito hanno raggiunto l'accordo ufficiale per l'uscita del primo Paese membro dalla nascita della Ue, una...

