Brexit | dopo il voto del Parlamento | la sterlina vola

Borse - Wall Street chiude positiva dopo l'esito del voto su Brexit. Piazza Affari piatta - Juve superstar : «L'economia tedesca - annota Destatis - è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso». In ogni caso, «una visione di più lungo termine mostra che la crescita del ...

Brexit - i 4 scenari dopo la bocciatura del Parlamento : Un secondo voto in Parlamento, un ritardo nell’applicazione della Brexit negoziato con Bruxelles, una revoca unilaterale dell’uscita dalla Ue. E poi il futuro di Theresa May e il prossimo voto per le Europee 2019. Cosa potrebbe succedere ora, tra Londra e le capitali europee, dopo la sconfitta della premier a Westminster...

Brexit - cosa può succedere dopo la bocciatura del Parlamento : Come previsto Theresa May è stata sconfitta duramente nel voto alla Camera dei Comuni sull'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles sulla Brexit. Si apre dunque ora un periodo di grande ...

Borse giù dopo dati Cina e Brexit. A Piazza Affari cade Monte Paschi : Il calo di import e export a Pechino a dicembre e la flessione nelle vendite auto nel Paese alimentano l'incertezza sui listini insieme al prolungato shutdown del governo federale americano e alla vigilia del voto del Parlamento inglese sulla Brexit. Vendite sul settore auto e a Milano anche sulle banche dopo la lettera Bce a Siena sui requisiti prudenziali 2019...

Dopo Brexit e Trump - ci sarà un nuovo ordine post-liberale? : L'Ungheria sarà ungherese, la Turchia sarà turca, Israele sarà israeliano e tutti sapranno chi sono e qual è il loro posto nel mondo. Sarà un mondo senza immigrazione, senza valori universali, senza ...

Gb - ambasciatore Usa : Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo la Brexit - : In occasione della commemorazione della fine della seconda guerra mondiale a maggio, "sarebbe un buon momento". Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe visitare il Regno Unito dopo l'...

Come cambierà l'Unione europea dopo la Brexit : Una strategia avente l'intento di slegare il Regno Unito dai vincoli europei per riposizionare l'economia britannica in maniera autonoma nei rapporti con la Cina e il mondo arabo. In quest'ottica ...

Il sindaco di Londra ha detto che la città pagherà la tassa per il permesso di soggiorno di tutti i dipendenti europei della sua amministrazione dopo Brexit : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città pagherà la tassa per richiedere il permesso di soggiorno definitivo – il cosiddetto settled status – a tutti i propri dipendenti europei che desiderano richiederlo dopo Brexit. I cittadini europei che vogliono

Il Regno Unito ha trovato un accordo anche con Norvegia - Islanda - Svizzera e Liechtenstein per il dopo Brexit : Il Regno Unito ha trovato un accordo con Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein per proteggere i diritti dei reciproci cittadini una volta che il Regno Unito avrà lasciato l’Unione Europea. Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein non fanno parte dell’UE ma hanno aderito

Brexit - le restrizioni di Londra dopo il divorzio dalla Ue : un anno per i visti di lavoro - 5 anni per chi ha salario da 30mila sterline : Nel post-Brexit Londra non riserverà ai cittadini Ue un accesso preferenziale al mercato del lavoro britannico. Tutto scritto nel libro bianco sull’immigrazione, con le linee guida in tema di ingressi in Gran Bretagna dopo il divorzio dalla Ue, che avverrà alla fine del periodo di transizione post Brexit in caso di ratifica dell’accordo, o a partire dal 29 marzo del 2019 in caso di no deal. L’impegno garantito dal governo ...

May : dopo 7/1 voto su intesa su Brexit : "Indire un secondo referendum sulla Brexit provocherebbe un danno irreparabile alla integrità della politica britannica", ha sottolineato.