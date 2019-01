Brexit | cosa può succedere dopo la bocciatura del Parlamento

L'inverno della Brexit sta arrivando. Cosa farà ora May? : Milano. Proteste fuori Westminster, proteste dentro, emendamenti sulla Brexit, interventi, richiami, toni minacciosi, dispetti, promesse irrealizzabili. Il “Brexit day”, il giorno in cui il Parlamento britannico si è preparato per votare, alla sera, l’accordo sul divorzio con l’Unione europea della

Brexit - tutto in una sera : cosa cambia per Londra e per l'Europa : Con la bocciatura dell'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles, verranno messi in discussione non solo il futuro...

844 giorni di Brexit - cosa è successo : Stasera la Camera dei comuni voterà l'accordo della premier Theresa May sulla Brexit, che molto probabilmente verrà respinto. I giornali britannici oggi hanno provato a stimare i voti contrari: per il Guardian saranno circa 200, per il Telegraph 229. Il voto di oggi rischia di entrare nei libri di s

Il rebus Brexit e i rider. Di cosa parlare stasera a cena : La frontiera tragica dell'Europa è tutta a Est, oggi la Polonia è stata sconvolta dall'assassinio del sindaco di Danzica, appartenente al partito che si oppone a quello al governo guidato da Kaczynsky (recentemente diventato il migliora amico di Salvini). Sul palco del teatro in cui stava parlando h

Come si svolgerà il voto decisivo di martedì sulla Brexit - e cosa accade se Theresa May perde : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPost Uk ed è stato tradotto da Milena SanfilippoDomani il voto decisivo sulla Brexit: Come si svolgerà e cosa potrebbe succedere in caso di sconfitta della May.Questa settimana le notizie non parleranno d'altro: i membri del parlamento britannico si apprestano a esprimere il proprio voto sull'accordo Brexit proposto da Theresa May, tracciando così la direzione che il Regno ...

Chi ha vinto e chi ha perso in 20 anni di euro (e che cosa accade ora tra sovranismo e Brexit) : Messi in fila, i numeri, le analisi e gli studi sui vent’anni della moneta unica europea tracciano un quadro in chiaro scuro di come è cambiata l’econonomia e la finanza europea e italiana in particolare. Non possiamo sapere cosa sarebbe accaduto, se fossimo rimasti cojn la lira. Ma di certo alcuni indicatori sono fondamentali per comprendere valore e vulnerabilità dell’euro e dell’eurozona...

Cosa accadrà alla Brexit? : “ ‘Un fallimento di strategia politica senza eguali dalla crisi di Suez’. Si potrebbe pensare che la freccia avvelenata scagliata da Jo Johnson, ex ministro dei trasporti del Regno Unito, al primo ministro Theresa May, abbia buone chance di immortalità negli esami di storia britannica del futuro”. C

Brexit - May : «Negoziato d’emergenza» Ma la Ue : no modifiche|Cosa succede? : Nel giorno in cui la Corte Ue ha precisato che Londra può decidere di interrompere il processo di uscita dall’Ue unilateralmente, arriva la clamorosa decisione della Premier, che nel pomeriggio riferisce al Parlamento

Brexit - la resa di May : «Chiedo all’Ue negoziati d’emergenza»|Cosa succede? : Nel giorno in cui la Corte Ue ha precisato che Londra può decidere di interrompere il processo di uscita dall’Ue unilateralmente, arriva la clamorosa decisione della Premier, che nel pomeriggio riferisce al Parlamento

Cosa insegna la Brexit : Professor Sabino Cassese, che Cosa insegna la secessione britannica dall’Unione? Sono molte le lezioni che possono trarsi da questa triste vicenda. La prima è quella che riguarda il metodo, la procedura. Nel paese che per primo ha affermato la “sovranità parlamentare” (ma dove non erano sconosciut

Brexit : cosa accadrà ai mercati con l'accordo : Continua a leggere https://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2018/11/25/Brexit-conseguenze-mercati-accordo/226665/ Per continuare a leggere l' articolo devi essere registrato. Abbonati →

Brexit - ecco cosa cambia (anche) per gli italiani : dalle garanzie per i cittadini al conto del divorzio da almeno 45 miliardi : L’intesa sulla Brexit che oggi ha ricevuto il via libera definitivo dai 27 stati membri, tecnicamente un ‘accordo di recesso’ tra la Gran Bretagna e l’Unione europea, consta di 585 pagine, più diversi protocolli e annessi. Numerose le tematiche affrontate, dai diritti dei cittadini alle relazioni con Gibilterra. ecco gli elementi principali del divorzio. Il periodo di transizione – La Brexit scatterà il 29 marzo ...

Brexit - cosa prevede l’accordo : E’ lunga 585 pagine la bozza dell’accordo sulla Brexit che stabilisce il divorzio del Regno Unito dall’Unione Europea, previsto per il 29 marzo 2019. L’accordo, che affronta, tra le altre cose, alcuni aspetti fondamentali come il periodo di transizione, i diritti dei cittadini europei che risiedono in Gran Bretagna dopo il 2019 e quelli dei cittadini britannici in Europa, gli impegni finanziari di Londra con l’Ue e ...

Brexit - la Ue : «C’è l’accordo» Ma la Spagna punta i piedi per Gibilterra Cosa succede ora? : Inviato ai 27 Stati dell’Ue il testo sulle relazioni future. Il presidente del Consiglio Ue dà l’annuncio su Twitter. May sulla questione di Gibilterra: «Ho parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sono fiduciosa». Ma la Spagna punta i piedi