Boxe | Italia in raduno ad Assisi | gli azzurri convocati per la preparazione al Memorial

Boxe - Carmine Tommasone sfiderà Oscar Valdez per il Mondiale dei pesi piuma! Che occasione per l’italiano : Carmine Tommasone affronterà Oscar Valdez nel match che metterà in palio il Mondiale WBO dei pesi piuma. Il prossimo 2 febbraio, il pugile irpino avrà la grandissima occasione di combattere con il detentore della cintura al Ford Center at The Star di Frisco (Texas, USA) e cercherà l’impresa che sembra impossibile contro l’imbattuto messicano (24 successi di cui 19 per ko). Il 34enne nativo di Avellino, alto 168 centimetri e ...

Thai Boxe – Il 26 gennaio grande spettacolo in Italia con un inedito evento firmato Yokkao : Conto alla rovescia per l’evento di Thai Boxe più atteso in Italia. Il 26 gennaio torna Thai Boxe Mania con un inedito evento firmato Yokkao Il 26 gennaio, al PalaRuffini di Torino, tornerà Thai Boxe Mania, uno degli spettacoli più attesi di Thai Boxe e muay Thai in tutta Italia. Anche quest’anno l’evento sarà organizzato dal Promoter Alex Negro e dal Maestro Carlo Barbuto, pluricampione mondiale, nonché fondatore della palestra ...

Boxe - due titoli italiani in palio ad Andria il prossimo 25 gennaio : Castellucci-Lezzi per la corona superwelter : Oltre alla corona dei pesi superwelter in palio tra Castellucci e Lezzi, Cipolletta e Dieli si contenderanno il titolo italiano pesi piuma Saranno 2 i titoli italiani in palio il prossimo 25 gennaio ad Andria. Nella serata di Boxe ospitata dalla località pugliese si deciderà il Campionato d’Italia pesi superwelter (vacante), a contenderselo Stefano Castellucci e Francesco Lezzi; per il titolo italiano piuma Cipolletta affronterà ...

Boxe - Campionati Italiani Assoluti 2018 : assegnati i 20 tricolori - tutti i vincitori e i risultati : Al PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara si sono conclusi i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Boxe, sono stati assegnati 20 tricolori in palio (10 al maschile e altrettanti al femminile). Le finali della kermesse nazionale, a cui non hanno partecipato moltissime stelle del nostro panorama, sono state particolarmente avvincenti e combattute. Di seguito tutti i Campioni e le Campionesse d’Italia: MASCHILE: 49 kg: Cordella in ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : in archivio le semifinali - domani si assegnano i venti titoli tricolori : Si sono svolte oggi le semifinali femminili ai Campionati Italiani di Boxe, che per la diciassettesima volta sulle 96 edizioni di storia portano anche l’universo delle donne sul ring per contendersi il titolo di Campione d’Italia nelle dieci categorie previste. Sono state solo nove, però, le coppie di semifinali disputate, poiché nella categoria oltre gli 81 kg la finale è già definita, ed è Severin-Scalercio. Di seguito tutti i ...

Boxe - Campionati Italiani 2018 : definite le finali maschili - domenica si combatte per i tricolori : A Pescara si sono definite le finali dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Boxe per quanto riguarda il settore maschile, domenica scopriremo a chi verranno assegnati le canottiere di Campione d’Italia. Non sono presenti i big in questa kermesse tricolore, nessun uomo della Nazionale si è presentato nel capoluogo abruzzese per combattere. Di seguito le finali dei Campionati Italiani: 49 kg: Cordella vs La Fratta 52 kg: Grande vs Zara 56 ...

Boxe - Guido Vianello alla prima da professionista negli USA : “Vivremo tutti insieme un sogno che mancava all’Italia” : Guido Vianello passa professionista: il pugile italiano domani a mezzanotte disputerà un match sulle sei riprese nella categoria dei pesi massimi contro Luke Lyons (di quasi 10 anni più grande, 33 contro 24), in uno degli eventi che a Manhattan faranno da antipasto alla sfida per il titolo mondiale tra Lomachenko e Pedraza. L’italiano, intervistato dal “Corriere dello Sport“, si dimostra entusiasta, anche se sa di aver ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : definite le semifinali a Pescara - ci sono Canfora e Carini : Al PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara si sono disputati i quarti di finale dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe femminile. Si sono così definite le semifinali. A differenza di quanto annunciato alla vigilia dell’evento, non hanno partecipato diverse big del nostro movimento come Alessia Mesiano e Irma Testa. Spiccano invece Angela Carini (69 kg) e Assunta Canfora (75 kg), entrambe in semifinale dove se la dovranno vedere contro ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : sorteggiati i tabelloni - presenti tutte le big azzurre : A Pescara si disputano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Boxe, la 96^ edizione maschile è incominciata ieri con la disputa dei quarti di finale. Oggi spazio alle donne, in palio i pass per le semifinali di domenica. A Montesilvano si è disputato il sorteggio dei vari tabelloni della competizione in rosa che si preannuncia particolarmente interessante vista la presenza di diverse big della nostra Nazionale come Alessia Mesiano, Irma Testa, ...

Boxe - Campionati Italiani Assoluti 2018 : i risultati degli ottavi e dei quarti di finale maschili - da oggi in scena anche le donne : Si sta svolgendo in questi giorni a Pescara l’edizione numero 96 dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe, cui si unisce anche la diciassettesima volta dell’assegnazione dei titoli nazionali al femminile. Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale e dei quarti di finale a livello maschile, con le donne che inizieranno oggi il loro percorso: 49 KG quarti – D’Alessandro-Esposito 5-0 SEMIFINALI – ...

Boxe - Campionati Italiani Assoluti 2018 : effettuati i sorteggi dei tabelloni. Assenti i big azzurri : Sono stati effettuati i sorteggi dei tabelloni dei Campionati Italiani Assoluti maschili di Boxe 2018 che si disputeranno al PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara dal 4 al 9 dicembre. La kermesse partirà direttamente oggi pomeriggio con la disputa degli ottavi di finale ma purtroppo sono Assenti tutti i big del nostro pugilato, gli azzurri di punta hanno deciso di non partecipare alla rassegna tricolore: Cappai, Arecchia, Cavallaro, ...

Boxe - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Campionati Italiani Assoluti di Boxe giungono quest’anno all’edizione numero 96 per quanto riguarda gli uomini e alla numero 17 per quel che concerne le donne. Il pugilato di casa nostra si ritroverà quest’anno a Pescara. Saranno più di duecento i pugili che si ritroveranno al Palasport Giovanni Paolo II, che può contenere fino a 2500 persone nella sua configurazione normale: essi si suddividono in 130 uomini e 70 donne. ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Raffaele Bergamasco sultano d’India - ben 4 medaglie! Quando l’Italia si fa scappare i tecnici preparati… : La rivincita di Raffaele Bergamasco passa da New Delhi, dai Mondiali di Boxe femminile che la sua India sta ospitando nella Capitale. Lello ha infatti sposato la causa del Paese asiatico da un paio di stagioni, dopo aver interrotto i rapporti con la Federazione Italiana in seguito alle deludenti Olimpiadi di Rio 2016 dove il settore maschile aveva chiuso senza medaglie. Il coach di Torre Annunziata, che aveva guidato le azzurre dal 2001 al 2007 ...

Fabio Turchi vs Tony Cunquest con in palio il titolo dei massimi leggeri WBC - l’azzurro non ha dubbi : “riporterò in alto la Boxe italiana” : Tutto pronto per la sfida del 30 novembre tra Fabio Turchi e Tony Conquest con in palio il titolo dei pesi massimi leggeri WBC: il campione azzurro è carico e pronto per il match Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Fabio Turchi difenderà il titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC contro Tony Conquest nel nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom ...