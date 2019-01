Borsa italiana positiva ma bancari restano sotto pressione Oggi voto Brexit FTSE MIB

traderlink

: Piazza Affari sprint in apertura: più 1%. La nostra diretta per il #15gennaio - Lettera43 : Piazza Affari sprint in apertura: più 1%. La nostra diretta per il #15gennaio - serRigo : Borsa Italiana: banche vanno ko - romi_andrio : RT @dal1472al: Azioni MPS e avviso BCE: crollo su Borsa Italiana oggi è segnale fase ribassista? | -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Industriali e automobilistici tonici in scia all'annuncio del ministero delle Finanze cinese su nuove misure decise per rilanciare l'economia in fase di rallentamento: l'IVA sarà ridotta per alcuni ...