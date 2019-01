Bologna Nomi | tra i neonati del 2018 vincono Sofia e Leonardo

Bologna scatenato - Bigon vuole sistemare le fasce : due nomi di spessore per Inzaghi : Il Bologna di Joe Saputo si sta muovendo su due piste importanti per rafforzare le corsie dello scacchiere di Pippo Inzaghi Il Bologna si sta muovendo su diversi fronti in ambito di calciomercato. Il club emiliano ha già preso Soriano e Sansone, due calciatori di qualità, adesso Bigon punterà a rafforzare la fasce del 3-5-2 di Pippo Inzaghi . Secondo quanto rivelato da Skysport, per la fascia sinistra si sta continuando a lavorare ...

Bologna - chi dopo Inzaghi? 5 nomi - Donadoni in pole : Filippo Inzaghi traballa a Bologna Come scrive il Corriere dello Sport , in pole per sostituirlo c'è sempre Roberto Donadoni , già sotto contratto col club rossoblù. Inseguono Guidolin , Mihajlovic , De Biasi e Delneri .

Panchine Serie A - situazioni bollenti per Bologna e Genoa : i nomi per i sostituti in caso di esonero : Panchine Serie A – Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno molto importante e che può dare indicazioni per il proseguo della stagione. Partite importanti per le zone alte della classifica ma anche brividi per la zona salvezza. In particolar modo molto importante il derby di Genova, di fronte Sampdoria e Genoa in una partita sentitissima non solo per la rivalità ma anche per la ...