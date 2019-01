Boccia | rallentamento è indice negativo

Nel giorno della Bocciatura da Ocse e Istat stime di rallentamento crescita. Spread freddo a 311 : L'istituto di statistica rivede al ribasso il Pil. Nel 2018 si attesterà intorno all'1,1% per cento. Per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'economia italiana ha perso slancio, resterà debole e il debito smetterà di scendere -