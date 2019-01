Biathlon femminile | Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 Wierer contro Vittozzi | in Germania

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda : è grande Italia! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : nella staffetta femminile vince la Russia davanti a Germania e Rep. Ceca. L’Italia è quindicesima : La staffetta femminile 4×6 km di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon viene vinta dalla Russia, che chiude in 1:18’46″3, distanziando di 33″5 la Germania, seconda, e di 36″7 la Repubblica Ceca, terza. Solo 15ma l’Italia, che giunge staccata di 6’22” pagando ben otto giri di penalità con 13 ricariche utilizzate. Giornata no per Nicole Gontier, male in piedi Federica Sanfilippo, fanno il ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi riferimento nell’Italia a caccia del podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi di Oberhof (Germania) si chiude una quattro giorni di gare decisamente intensa in cui le soddisfazioni per il Bel Paese non sono affatto mancate. La doppietta (sprint-inseguimento) di Lisa Vittozzi ha scaldato i cuori degli appassionati e la sappadina è definitivamente esplosa ne luogo dove questa disciplina ...

Biathlon - l’Italia sogna una nuova magia nella staffetta femminile a Oberhof. Azzurri per stupire in campo maschile : Come si suol dire: “L’appetito vien mangiando“. Siamo nella giornata di chiusura della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, ad Oberhof (Germania). Nell’Università di una delle discipline più affascinanti degli sport invernali si è laureata la nostra Lisa Vittozzi. La sappadina, sempre vicina al podio nelle prime tre uscite in World Cup, sembrava afflitta da una specie di maledizione. Quella top-3 che non voleva ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : Vittozzi FA DOPPIETTA! 5a una meravigliosa Wierer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 10 km femminile ad Inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: oggi alle ore 12.45 la nostra Lisa Vittozzi partirà davanti a tutti, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, infine sarà chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla connazionale nella sprint di ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi la migliore nella sprint : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : inizia un gennaio cruciale per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) ci attende una gara decisamente interessante, nella quale le azzurre vogliono essere protagoniste. Dorothea Wierer si presenta ai nastri di partenza di questa prova con il pettorale giallo, in qualità di leader della classifica generale di Coppa e in testa anche nella graduatoria nella Sprint e ...

LIVE Biathlon - 7 - 5 km sprint femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 10 gennaio si disputa la sprint femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. La competizione internazionale itinerante torna protagonista dopo la sosta per le festività natalizie, incomincia il ricco weekend in Germania dove incomincerà la seconda parte di stagione che culminerà poi con i Mondiali. Si riparte con Dorothea Wierer della classifica generale, l’altoatesina indosserà il pettorale ...