Biathlon | Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 | i convocati dell’Italia Debutto assoluto per

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : il nuovo programma delle gare in Germania : Come detto in precedenza, l’appuntamento con la sprint maschile a Ruhpolding (Germania), valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon, è stata rinviata per via della neve caduta in questi giorni in terra tedesca. Inizialmente infatti la gara si sarebbe dovuta tenere domani alle ore 14.30 ma le autorità locali hanno deciso, appunto, di posticipare l’evento. The men's 10 km sprint in Ruhpolding has been rescheduled to ...

Biathlon femminile - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019. Wierer contro Vittozzi : in Germania si parla italiano : Inizia quella che tutti gli appassionati azzurri di Biathlon sperano sia la grande volata tra due italiane per la conquista della sfera di cristallo 2019. Inizia da Ruhpolding, su un tracciato che per due volte, nelle ultime stagioni, ha visto il tricolore dominare, sempre grazie a Dorothea Wierer e sempre sulla lunga distanza dell’individuale che quest’anno non è in programma sulle nevi tedesche. E’ comunque un tracciato che ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : sprint maschile rinviata a data da destinarsi : Una notizia che era un po’ nell’aria ed oggi è arrivata la conferma. La sprint maschile di Ruhpolding, valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2019, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle eccezionali nevicate che si stanno concentrando in Germania. Per questo, come riporta dal profilo twitter della IBU, le autorità locali hanno deciso di non togliere lo stato di emergenza e conseguentemente la gara prevista domani ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 Ruhpolding. Loginov e Fourcade provano a fermare la fuga di Johannes Boe : Centotrenta punti di vantaggio sono tanti, troppi da dilapidare in mezza stagione, soprattutto se ci si chiama Johannes Boe e difficilmente si sbaglia una gara di Coppa del Mondo. Anche a Ruhpolding come a Oberhof il leit motiv sarà sempre lo stesso: si troverà qualcuno in grado di battere il norvegese re di Coppa? Il Fourcade di oggi appare in grado di impensierire solo in parte Boe: il francese ha bisogno della gara perfetta perchè sugli sci ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda : è grande Italia! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe in vetta - Loginov insegue : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Lisa Vittozzi si laurea nell’Università di Oberhof - Lukas Hofer da urlo al poligono : Tempo di analisi e tempo di bilanci. La quarta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon è andata in archivio e, ancora un po’ infreddoliti dal clima particolare di Oberhof (Germania), è giusto tirare le somme in casa Italia dopo quanto avvenuto sulle nevi tedesche. Nel luogo dove non esiste fortuna e solo i più bravi si impongono, il Bel Paese ha scoperto un’atleta che nei giorni di gare in terra teutonica è definitivamente ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Neanche il tempo di respirare che è subito il tempo della quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Ruhpolding (Germania). L’Italia con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi protagoniste assolute degli appuntamenti precedenti cercherà di mettersi in evidenza ancora una volta, puntando al bersaglio grosso nelle gare in programma sulle nevi tedesche. L’attesa nel Bel Paese è crescente relativamente alle prestazioni delle azzurre e dunque ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : la Russia vince la staffetta maschile. L’Italia conclude al sesto posto : Una domenica dai colori decisamente russi quella di Oberhof (Germania). Nell’ultima giornata di gare valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la selezione russa fa doppietta e dopo il trionfo delle ragazze nella staffetta arriva anche quello degli uomini nella medesima specialità. Una prova decisamente consistente quella del quartetto dell’Est che, ricorrendo a 6 ricariche in totale e senza nessun giro di penalità, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : nella staffetta femminile vince la Russia davanti a Germania e Rep. Ceca. L’Italia è quindicesima : La staffetta femminile 4×6 km di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon viene vinta dalla Russia, che chiude in 1:18’46″3, distanziando di 33″5 la Germania, seconda, e di 36″7 la Repubblica Ceca, terza. Solo 15ma l’Italia, che giunge staccata di 6’22” pagando ben otto giri di penalità con 13 ricariche utilizzate. Giornata no per Nicole Gontier, male in piedi Federica Sanfilippo, fanno il ...