Beppe Grillo a Oxford | ' Una serata bellissima Salvini? Nessun rapporto | non sono più il

Finisce tra le contestazioni la lezione di Beppe Grillo alla Oxford Union : Entra bendato, come aveva già fatto in piazza a Roma dove aveva incassato applausi, qui divertimento, con risate e qualche crescente perplessità. Ma sulla cattedra, dove si sono avvicendati Ronald ...

Marco Travaglio oltre il ridicolo : cosa si inventa pur di difendere Beppe Grillo insultato a Oxford : Cos'è per voi la politica se non una rivolta? C'è un vaffanculo in questo'. Ma la frase fa arrabbiare gli studenti, quasi tutti italiani ovviamente, che gli gridano di non aver abbandonato l'Italia e ...

Lo show di Beppe Grillo sul “palco” di Oxford : entra nella prestigiosa sala universitaria bendato con un drappo nero : Beppe Grillo, invitato a parlare all’università di Oxford, è entrato bendato nella sala dove lo attendeva un pubblico di studenti. In sala non erano ammessi giornalisti, ma i retroscena hanno rivelato una serie di momenti di contestazione al fondatore del Movimento 5 Stelle. Gli studenti lo hanno bersagliato di buu e fischi prima per una risposta ad una domanda sui vaccini, accusandolo di essere contraddittorio, poi per ...

Giulio Tremonti - umiliazione estrema per Beppe Grillo : 'Chissà se lui a Oxford...'. Professore da godere : ... quando nel 1999 fu chiamato dalla più prestigiosa università del mondo a discutere insieme allo scrittore Frederick Forsyth sull'opportunità per l'economia del Regno Unito di entrare o meno nell' ...

Beppe Grillo contestato a Oxford. Il comico : "Non siete cortesi" : Beppe Grillo è stato contestato durante la sua performance a Oxford davanti agli studenti riunitisi all'Oxford Union. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.Finisce tra le contestazioni degli studenti la performance di Beppe Grillo alla Oxford Union, la storica società di dibattiti legata all'ateneo britannico: un coro di «buu!» saluta la fine dell'esibizione, c'è chi grida ...

Paolo Becchi : "Beppe Grillo non vuole farsi un nuovo partito - ecco di cos'ha paura" : Prima la sottoscrizione del patto pro-vax insieme a Matteo Renzi, poi gli attacchi a Matteo Salvini dal palco del teatro Diana di Napoli. Beppe Grillo è uscito dall'ombra in cui si era nascosto. E lo ha fatto mettendo in grosse difficoltà Luigi Di Maio. In molti hanno visto in queste prese di posizi

Vuoi nuovi follower? Usa il metodo Beppe Grillo : scrivere post pensati per essere derisi : Le recensioni senza inutili millanterie del giornalista e autore comico per L'Espresso: ogni settimana la graffiante satira sull'attualità

Beppe Grillo punta il dito contro Bolsonaro : “Amazzonia e Indios sono in pericolo” : Beppe Grillo si scaglia contro Jair Bolsonaro, neo-presidente brasiliano. Nel giorno in cui il governo italiano celebra la cattura del terrorista Cesare Battisti, avvenuta in Bolivia dopo anni di latitanza in Brasile, il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle punta il dito contro le politiche ambientali di Bolsonaro, ringraziato invece da Matteo Salvini dopo l’arresto di Battisti. “Il nuovo presidente del Brasile, Bolsonaro, sta ...

Beppe Grillo attacca Bolsonaro : "Mette a rischio le popolazioni dell'Amazzonia" : Beppe Grillo contro Jair Bolsonaro. Nel giorno in cui il governo italiano celebra la cattura del terrorista Cesare Battisti - arrestato in Bolivia dopo anni di latitanza in Brasile - il garante del M5S punta il dito contro le politiche ambientali del neo-presidente brasiliano, ringraziato invece da Matteo Salvini dopo l'arresto di Battisti."Il nuovo presidente del Brasile, Bolsonaro, sta mettendo a rischio le popolazioni indigene dell'Amazzonia ...

M5s - la scissione dopo le elezioni Europee : chi va con Beppe Grillo : Una scissione del M5s? Possibile. Anzi, probabile stando ad un appassionante retroscena pubblicato sul Corriere della Sera. Troppe le tensioni che scuotono i grillini, dove il ritorno di Alessandro Di Battista ha avuto un effetto dirompente. I pentastellati, è arcinoto, hanno due anime: una che fa r

Beppe Grillo : “La madre di Matteo Salvini quella sera avrebbe dovuto prendere la pillola” : Una battuta di Beppe Grillo, ripetuta nel corso del suo spettacolo al Teatro Diana di Napoli, provoca la fredda reazione di Matteo Salvini. Per il co-fondatore del MoVimento 5 Stelle la madre di Salvini avrebbe "dovuto prendere la pillola" la sera che lo ha concepito, e il ministro dell'Interno è solo "un foruncolo sul progresso".Continua a leggere