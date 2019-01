Benzina e diesel | ci sono brutte notizie per gli automobilisti

Benzina - diesel e gpl : ritocchi al rialzo : ritocchi al rialzo sui prezzi della rete carburanti italiana: dopo l’intervento di ieri di Q8, Eni oggi aumenta di 1 cent Benzina e diesel . Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,495 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,484 a 1,524 euro/litro (no-logo ...

Smog Torino : il blocco dei diesel Euro 5 e Benzina Euro 1 : A Torino prosegue fino a lunedì 14 gennaio il blocco della circolazione per gli Euro diesel 5 ed Euro benzina 1: ieri, per il 13° giorno consecutivo, la presenza di micropolveri nell’aria del capoluogo piemontese ha superato il limite d’attenzione di 50 mcg/mc. Le automobili Euro 5 diesel , immatricolate prima del 1 gennaio 2013, ed Euro 1 benzina dovranno restare ancora ferme fino a lunedì prossimo. Il livello rosso delle misure ...

Benzina e diesel - tornano i rialzi : Dopo quasi tre mesi di assenza si rivedono i rialzi sulla rete carburanti italiana . Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo nuovamente in crescita, infatti, Eni ha ritoccato al ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : tornano i rialzi sulla rete carburanti : tornano i rialzi sulla rete carburanti italiana: Eni ha ritoccato al rialzo di 1 centesimo i Prezzi raccomandati della benzina e del diesel . Sul territorio Prezzi praticati senza scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osserva Prezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,494 euro/litro, con i diversi marchi che ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prevale la quiete : Prosegue la fase di quiete sulla rete carburanti italiana: neanche oggi, per il 12° giorno consecutivo, si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Calma anche sui Prezzi praticati sul territorio, che non mostrano particolari variazioni. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osserva Prezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato ...

Smog Torino : stop ai diesel Euro5 e alle auto a Benzina Euro1 : A causa del peggioramento della qualità dell’aria da domani a Torino anche le automobili Euro5 diesel (immatricolate prima del 1 gennaio 2013) ed Euro1 benzina dovranno restare ferme. Il livello rosso sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 19 per le automobili e in orario 8,30-14 e 16-19 per i veicoli per il trasporto merci. Il blocco resterà in vigore fino a giovedì 10 gennaio. I dati raccolti dalle centraline di Arpa Piemonte evidenziano ...