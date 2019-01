Belen e Stefano De Martino | beccati e fotografati a Milano

Stefano De Martino e Belen abbracci e complicità : ‘qualcosa è cambiato’ : Stefano De Martino e Belen complici: i due abbracciati e vicini. La Rodriguez: dopo il viaggio alla ricerca di se stessa in Argentina ‘qualcosa è cambiato’ ‘Qualcosa è cambiato’, recita un celebre titolo cinematografico, dove un arrembate Jack Nicholson riscopre le tenere dolcezze dell’amore. Chissà se anche per Stefano De Martino e Belen sta succedendo […] L'articolo Stefano De Martino e Belen abbracci e ...

Belen e Stefano De Martino - insieme al ristorante dopo la sfilata di Marcelo Burlon : Belen e Stefano De Martino sono stati avvistati ancora una volta insieme. I due sono stati ospiti della sfilata di Marcelo Burlon, dj, designer e imprenditore. insieme alla showgirl argentina, come sempre, anche la sua amica Patrizia Griffini. Con l’intero gruppo anche Pietro Tavallini e Jeremias Rodriguez. dopo la sfilata, tutti hanno fatto un aperitivo al Kowa Restaurant. Belen e Stefano, avvistati di nuovo insieme: forse tra i due c'è un ...

Milano Fashion Week – Belen e Stefano De Martino complici da Marcelo Burlon [GALLERY] : Belen Rodriguez e Stefano De Martino presenziano alle stesse sfilante della Milano Fashion Week 2019: feeling palpabile tra di due ex coniugi Belen Rodriguez, al ritorno dalla sua lunga vacanza in Uruguay, ha presenziato ad alcune sfilate della Milano Fashion Week 2019. Al suo fianco in più di un’occasione è apparso l’ex marito Stefano De Martino, con cui i rapporti sembrano definitivamente ricuciti. I due sono apparsi sereni e ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno sognare i fan : sorrisi e complicità a un evento : Non appena ha rimesso piede in Italia, Belen Rodriguez ha deciso di darsi alla vita mondana; la showgirl, infatti, è stata intercettata dai curiosi ad un evento di moda che c'è stato a Milano il 14 gennaio. Chi ha incontrato l'argentina ed ha fatto una foto con lei l'altra sera, racconta che non era affatto sola: a far compagnia alla 34enne c'erano alcuni fidati amici ma soprattutto l'ex marito Stefano De Martino. "Il Vicolo delle News", ...

Belen Rodriguez - serata insieme a Stefano De Martino : la foto : Stefano De Martino e Belen insieme: cosa è successo Molti sono stati i vip che hanno preso parte alle sfilate in occasione della settimana della moda, e anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono stati di meno. I due ex fidanzati sono infatti stati ospiti della medesima serata ieri sera, senza ignorarsi. In una foto scattata da un amico di Belen, la showgirl è infatti apparsa proprio accanto a Stefano De Martino e ad altri amici. ...

Belen Rodriguez cancella il tatuaggio dedicato a Stefano De Martino/ Il segno "indelebile" rimosso per sempre : Belen Rodriguez cancella completamente il tatuaggio dedicato all'ex marito Stefano De Martino: le fotografie prima e dopo.

Stefano De Martino confessa : 'No - non sono tornato con Belen' : Stefano De Martino è stato intervistato dallo staff del famoso portale di gossip 'Fanpage'. Il ballerino ha rivelato alcune indiscrezioni sul suo rapporto con Belen: "No, non siamo tornati insieme - ha dichiarato - in questo momento, è Santiago il mio fidanzato". Il gossip sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino Da qualche giorno a questa parte non si sta facendo altro che discutere in merito al possibile ritorno di fiamma ...

Stefano De Martino : "Belen? Non siamo tornati insieme ma siamo una bella famiglia" : Stefano De Martino ha rilasciato una lunghissima intervista al sito Fanpage.it :: il ballerino, lanciato dal talent di Maria De Filippi, Amici , ha parlato, senza freni, della sua vita sentimentale, ...

Stefano De Martino : "Non sono tornato con Belen. Con Fabrizio Corona ho un buon rapporto" : Intervistato da Fanpage.it, il ballerino napoletano Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, ha smentito al magazine online le voci che lo volevano in un ritorno di fiamma con la showgirl argentina: No, non sono tornato con Belén. Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni. Se ho ...

Stefano De Martino : 'Non torno con Belen - sono single - Gilda è l'unica che ho frequentato' : Stefano De Martino si è raccontato a 360° a Fanpage, rispondendo a tutte le curiosità che le persone hanno sul suo conto quando cercano il suo nome su Google. Oltre ad aver ribadito di non essere tornato in coppia con Belen Rodriguez, il ballerino ha smentito il flirt che i settimanali di gossip gli hanno attribuito con Chiara Scelsi. Il 29enne, sempre più single, ha avuto belle parole sia per la ex Emma Marrone che per Gilda Ambrosio: per la ...

