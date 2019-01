Battisti ora punta ai benefici di legge e pensa anche a collaborare

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Cesare Battisti è in carcere - 15 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Battisti è in carcere; Morto il sindaco di Danzica; Di Maio sfida Salvini , 15 gennaio 2019, .

Battisti in Italia - carcere a Oristano. Salvini col giubbotto della polizia : “Ora marcisca in galera” : Cesare Battisti catturato ieri in Bolivia è stato estradato in Italia. Finisce così la sua latitanza durata decenni. Andrà in carcere a Oristano. Ad attenderlo all’aeroporto di Ciampino c’erano il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con indosso il giubbotto della polizia. Battisti è sceso dall’aer...

Battisti - l'ex leader di Potere Operaio Scalzone : «Giornata terribile - ora amnistia» : Quanto a Battisti - 'non un personaggio di rilievo nei movimenti di quegli anni' ed oggi 'un uomo arraffato alla vita, alle figlie, alla sua quotidianità all'altro capo mondo, una cosa tremenda' - ...

Salvini sullo striscione per Battisti : "C'è ancora qualche idiota" : Matteo Salvini torna a paralre dell'arresto di Cesare Battisti pubblicando sul suo profilo Facebook la foto dello striscione ' Battisti Libero '. 'Vergognoso', commenta il ministro dell'Interno, che ...

Battisti - l'ex leader di Potere Operaio Scalzone : giornata terribile - ora amnistia : Ho visto il frammento che le tv mandano come un tormentone della discesa di Cesare Battisti dall'aereo e del comitato di accoglienza con i ministri Salvini e Bonafede. La prima impressione a caldo è ...

Cesare Battisti trasferito in Sardegna : ora è nel carcere di Oristano : L’ex terrorista è arrivato in Italia: ad attenderlo all’aeroporto i ministri Salvini e Bonafede. «Spero di non incontrarlo da vicino» ha detto il ministro dell’Interno. All’arrivo portato nel carcere romano e preso in consegna dagli uomini del Gom

Quegli irriducibili "compagni" che difendono ancora Battisti : ... il vignettista Vauro Senesi che difende , anche oggi, al sua scelta: 'Mi assumo tutta la responsabilità politica e morale della mia firma sotto l'appello per Cesare Battisti del 2004. In realtà fu ...

L'ex Br ora attacca Salvini : "Su Cesare Battisti una barbarie giuridica" : E nel giorno dell'arresto del terrorista dei Pac, condannato per 4 omicidi e da 37 anni latitante in giro per il mondo, considera il suo arrivo in Italia una 'barbarie'. Il saggista e sociologo, ex ...

La strana collaborazione tra Morales e Bolsonaro sull'affaire Cesare Battisti : C'erano anche quattro poliziotti boliviani ad accompagnare i tre agenti italiani dell'Interpol durante l'arresto di Cesare Battisti, arrivato oggi a Ciampino. Ed è stato il governo boliviano a decidere la sua espulsione diretta, in base alla quale Battisti è stato mandato in Italia subito, senza il

Cesare Battisti : «Ora so che andrò in prigione». Bonafede : «Sarà trasferito a Oristano» : «Ora so che andrò in prigione». Questo ha detto Cesare Battisti parlando con i funzionari drll'Antiterrorismo che lo hanno accolto in una delle sale della sede del 31/o Stormo...

Battisti in Italia - subito in isolamento a Oristano : «Ora so che mi tocca il carcere» : Cesare Battisti è in Italia e verrà portato nel carcere di Oristano per scontare la pena all'ergastolo. Arrestato domenica in Bolivia a Santa Cruz e subito espulso dal paese,...

