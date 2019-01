Ora Re Giorgio rinnega Lula : "Ha lasciato Battisti alla destra" : Giorgio Napolitano sale (pure lui) sul carro della cattura di Battisti. Re Giorgio che per lungo tempo ha avuto la possibilità di esercitare il suo ruolo di Presidente della Repubblica per convincere l'allora presidente del Brasile, Lula, a restituire alle patrie galere un assassino come Battisti adesso spiega come sono andate le cose affermando tra le righe che nel corso dei suoi due mandati ha di fatto fallito nella missione più importante: ...

Battisti ora punta ai benefici di legge e pensa anche a collaborare : La prima battaglia riguarderà il cosiddetto ergastolo ostativo, quello che impedisce, ai condannati per mafia e terrorismo al carcere a vita, di accedere a qualunque beneficio previsto...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Cesare Battisti è in carcere - 15 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Battisti è in carcere; Morto il sindaco di Danzica; Di Maio sfida Salvini , 15 gennaio 2019, .

Battisti in Italia - carcere a Oristano. Salvini col giubbotto della polizia : “Ora marcisca in galera” : Cesare Battisti catturato ieri in Bolivia è stato estradato in Italia. Finisce così la sua latitanza durata decenni. Andrà in carcere a Oristano. Ad attenderlo all’aeroporto di Ciampino c’erano il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con indosso il giubbotto della polizia. Battisti è sceso dall’aer...

Battisti - l'ex leader di Potere Operaio Scalzone : «Giornata terribile - ora amnistia» : Quanto a Battisti - 'non un personaggio di rilievo nei movimenti di quegli anni' ed oggi 'un uomo arraffato alla vita, alle figlie, alla sua quotidianità all'altro capo mondo, una cosa tremenda' - ...

Salvini sullo striscione per Battisti : "C'è ancora qualche idiota" : Matteo Salvini torna a paralre dell'arresto di Cesare Battisti pubblicando sul suo profilo Facebook la foto dello striscione ' Battisti Libero '. 'Vergognoso', commenta il ministro dell'Interno, che ...

Battisti - l'ex leader di Potere Operaio Scalzone : giornata terribile - ora amnistia : Ho visto il frammento che le tv mandano come un tormentone della discesa di Cesare Battisti dall'aereo e del comitato di accoglienza con i ministri Salvini e Bonafede. La prima impressione a caldo è ...

Cesare Battisti trasferito in Sardegna : ora è nel carcere di Oristano : L’ex terrorista è arrivato in Italia: ad attenderlo all’aeroporto i ministri Salvini e Bonafede. «Spero di non incontrarlo da vicino» ha detto il ministro dell’Interno. All’arrivo portato nel carcere romano e preso in consegna dagli uomini del Gom

Quegli irriducibili "compagni" che difendono ancora Battisti : ... il vignettista Vauro Senesi che difende , anche oggi, al sua scelta: 'Mi assumo tutta la responsabilità politica e morale della mia firma sotto l'appello per Cesare Battisti del 2004. In realtà fu ...

L'ex Br ora attacca Salvini : "Su Cesare Battisti una barbarie giuridica" : E nel giorno dell'arresto del terrorista dei Pac, condannato per 4 omicidi e da 37 anni latitante in giro per il mondo, considera il suo arrivo in Italia una 'barbarie'. Il saggista e sociologo, ex ...

La strana collaborazione tra Morales e Bolsonaro sull'affaire Cesare Battisti : C'erano anche quattro poliziotti boliviani ad accompagnare i tre agenti italiani dell'Interpol durante l'arresto di Cesare Battisti, arrivato oggi a Ciampino. Ed è stato il governo boliviano a decidere la sua espulsione diretta, in base alla quale Battisti è stato mandato in Italia subito, senza il

Cesare Battisti : «Ora so che andrò in prigione». Bonafede : «Sarà trasferito a Oristano» : «Ora so che andrò in prigione». Questo ha detto Cesare Battisti parlando con i funzionari drll'Antiterrorismo che lo hanno accolto in una delle sale della sede del 31/o Stormo...