Battisti | nel carcere di Oristano prime ammissioni | ' Non sono innocente | ma sono cambiato'

Cesare Battisti - Salvini a Pomeriggio 5/ "Carcere giusto per chi ammazza innocenti nel nome del comunismo" : Cesare Battisti "Sono cambiato". Ultime notizie, Salvini a Pomeriggio 5: 'giusto che assassino che uccide nel nome del comunismo stia in carcere'.

Termina nel carcere di Massama il viaggio di Cesare Battisti : In Fuga dal 1981 per la condanna di quattro omicidi e altri reati, il terrorista Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia ed estradato in Italia, nel carcere di Massama, dove sconterà la sua pena. Dopo 38 anni di latitanza che hanno visto Battisti rifugiarsi in Francia, Messico e Brasile, dopo anni di silenzi e beffe che lo stato Italiano ha dovuto subire a causa delle differenze che intercorrono nel sistema giudico con gli altri stati, ...

Battisti - prima visita nel carcere di Oristano dell'avvocato difensore : Oristano . prima visita in carcere a Massama, Oristano, per Cesare Battisti catturato in Bolivia dall'Interpol dopo 37 anni di latitanza tra Francia e America latina. Questa mattina l'ex terrorista, ...

Cesare Battisti - Caselli : “Non è un trofeo da esibire. E’ un condannato e deve pagare nel rispetto delle regole dello Stato” : “Un arresto importante quello di Cesare Battisti, troppo esibito dai nostri governanti, che hanno il merito di aver ben collaborato con la Bolivia – così Giancarlo Caselli, ex procuratore di Torino -. Però non è un trofeo da esibire, è un condannato che deve pagare la sua pena nel rispetto delle regole dello stato democratico”. Il magistrato è a Torino per presentare la ricerca di Libera sulle mafie: “Parliamo di una ...

Oristano - la 'nuova' vita di Cesare Battisti - ergastolano nel carcere di massima sicurezza : Ha trascorso in isolamento diurno, in una cella singola, la sua prima notte in carcere da ergastolano. E così trascorrerà anche i suoi primi sei mesi di detenzione. L'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, Cesare Battisti, catturato in Bolivia ed estradato in tempi record, ieri pomeriggio poco dopo le 16 e 30 è arrivato alla sua destinazione finale: è atterrato all'aeroporto sardo di Cagliari, per essere poi trasferito nel carcere ...

Cesare Battisti sarà assistito dall'avvocato Davide Steccanella : chi ha difeso prima del terrorista : Cesare Battisti ha scelto per la sua tutela l'avvocato Davide Steccanella, prestigioso penalista del foro di Milano, ed esperto di terrorismo rosso e degli anni di piombo. Steccanella è anche un saggista e uno scrittore, autore tra gli altri volumi anche di libri come "Gli anni della lotta armata. C

36 ore dopo la cattura Battisti già nel penitenziario di Oristano per scontare l'ergastolo : L'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo sconterà l'ergastolo, senza benefici di legge, in isolamento diurno per i primi sei mesi, per aver preso parte a 4 omicidi, due come esecutore ...

Battisti nel nuovo carcere di Oristano che ospita Carminati. «Ma la struttura ha criticità strutturali mai risolte» : Scartato quello di Rebibbia per ragioni di sicurezza, per Cesare Battisti è stato scelto il carcere di Oristano. Ma di che tipo di struttura si tratta? La casa circondariale...

Cesare Battisti trasferito in Sardegna : ora è nel carcere di Oristano : L’ex terrorista è arrivato in Italia: ad attenderlo all’aeroporto i ministri Salvini e Bonafede. «Spero di non incontrarlo da vicino» ha detto il ministro dell’Interno. All’arrivo portato nel carcere romano e preso in consegna dagli uomini del Gom

Cesare Battisti trasferito in Sardegna : ora è nel carcere di Oristano : «Oggi diciamo al mondo che nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana» ha invece detto ai giornalisti il ministro della Giustizia Bonafede «Questo è il risultato di una squadra che lavora compatta,...

Battisti è rinchiuso nel carcere di Oristano : Articolo aggiornato alle ore 17,50 del 14 gennaio 2018. Cesare Battisti è stato rinchiuso nel carcere nel penitenziario di Massama, a Oristano. L'ex leader dei Proletari armati per il comunismo è arrivato poco prima delle 17.30 nel carcere a bordo di di un furgone della polizia penitenziaria scortato da diverse auto del corpo. Il convoglio ha varcato il cancello dell'istituto di pena e il furgone ...

Cesare Battisti è arrivato nel carcere di Oristano. Ora 6 mesi di isolamento diurno : «Oggi diciamo al mondo che nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana» ha invece detto ai giornalisti il ministro della Giustizia Bonafede «Questo è il risultato di una squadra che lavora compatta,...

Cesare Battisti - dentro la cella del terrorista : chi ci sarà con lui nel carcere di Oristano : Cesare Battisti sconterà la sua pena nel carcere di Oristano, in Sardegna, struttura preferita a Rebibbia per ragioni di sicurezza, come confermato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il carcere si trova nella frazione di Massama, è circondato da aziende agricole e può ospitare fino 266 p

Cesare Battisti in Italia - trasferito nel carcere di Oristano : atterrato questa mattina alle 11.30 all'aeroporto di Ciampino il Falcon che ha riportato in Italia l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, arrestato in Bolivia dopo una latitanza durata ...