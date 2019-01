Battisti | lite tra Bonafede e Giannino in diretta | “Polemica su Megalizzi è

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 gennaio 2019) “I confronti con altre situazioni non hanno senso, ma rappresentano una forma di sciacallaggio nei confronti di tragedie che si sono verificate: ad accogliere la bara di Antonioc’erano il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro Riccardo Fraccaro al contrario di quello che hanno scritto alcuni giornali, fingendo che il governo non fosse presente per. Si tratta peraltro di due situazioni differenti, Cesareè un pluriomicida che mortificava la giustizia italiana e il dolore delle famiglie delle vittime. Ora è tornato in Italia”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso, intervistato a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar. Il ministro ha battibeccato con il conduttore, che gli ha ricordato proprio il caso di: “Non siamo noi della stampa a inventare, siete voi a celebrare ...