Bassino sul podio a San Vigilio

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Marta Bassino sul podio! Domina Shiffrin! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino . Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 : Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche sull’Erta. Bassino e Brignone in corsa per il podio : Un’aliena a Kronplatz ! nella prima manche del Gigante di Plan de Corones Mikaela Shiffrin certifica il suo dominio sull’intera Coppa del Mondo con una prova che rasenta davvero la perfezione. Una manche straordinaria dell’americana, che non ha minimamente sofferto le difficoltà del muro della pista Erta, pen nella ndo traiettorie sublimi e chiudendo con il suo solito magico finale. La pausa dopo la sconfitta nello slalom di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2018 : Federica Brignone per confermarsi sul podio - Marta Bassino deve ritrovarsi in fretta : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino saluta il Vecchio Continente e sbarca nella costa est degli Stati Uniti, più precisamente a Killington, nel Vermont, per un fine settimana che prenderà il via con uno slalom gigante. Sulla pista denominata Superstar le atlete saranno in scena per il secondo appuntamento della stagione 2018-2019 in questa disciplina, dopo il consueto antipasto di Soelden, in Austria. La prima gara di questa annata ha ...