ilfogliettone

: 'Barbanera' il boss della tratta: 'Faccio saltare la caserma dei carabinieri' - - ilfogliettone : 'Barbanera' il boss della tratta: 'Faccio saltare la caserma dei carabinieri' - - IlFattoNisseno : L’APPROFONDIMENTO. #Migranti, basi in Tunisia e Sicilia: catturato il boss tunisino “#Barbanera” -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Traffici e investimenti. Un managerdi uomini, feroce e determinato, gia' noto alle forze dell'ordine anche per l'intenzione dichiarata di volere farunadei carabinieri in provincia di Trapani. Fadhel Moncer "riveste una posizione dominante in seno al sodalizio in quanto, oltre a gestire le risorse logistiche, costituisce il recettore finale dei reinvestimenti dei proventi illeciti percepiti, il cui godimento gli e' assicurato grazie a intestatari fittizi".Lo scrivono i pm di Palermo nel provvedimento di fermo a carico di 14 persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tra la Tunisia e la Sicilia, con il sequestro di un tesoro da 3 milioni di euro riconducibile al, compresi un'azienda agricola, un cantiere nautico e un ristorante di pregio ubicato sul centralissimo lungomare di Mazara del Vallo. Una associazione che vede ...