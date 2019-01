Avvocati | nuovo duello Bianco attacca Ciruzzi

Nuovo Consiglio direttivo per la Camera tributaria degli Avvocati : Presidente - Daniela Lorenzo : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Tunisia : ex presidente Ordine degli Avvocati nuovo Ministro dei Diritti umani e dei rapporti con la società civile : Dal 15 ottobre 2016 è entrato a far parte di Machrou Tounes, il partito progressista fondato da Mohsen Marzouk e formato da ex dissidenti di Nidaa Tounes, la formazione politica del fronte laico ...