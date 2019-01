Avellino | uomo si lancia dal balcone e muore | ipotesi suicidio per mancanza di lavoro

Blastingnews

: Generosità e sacrificio al servizio della squadra. Matteo Gerbaudo si conferma uomo assist decisivo del Calcio Avel… - Studio_Assist : Generosità e sacrificio al servizio della squadra. Matteo Gerbaudo si conferma uomo assist decisivo del Calcio Avel… - Sonia17198860 : RT @acotrozzi: Nessuna Chiamata per lui ?? Un uomo ha tanti sogni..., il cane solo uno. Abbandonato per le strade di Avellino, triste e affa… - Artudacamelot5 : RT @acotrozzi: Nessuna Chiamata per lui ?? Un uomo ha tanti sogni..., il cane solo uno. Abbandonato per le strade di Avellino, triste e affa… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona si è consumata nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di Lioni. In questo caso, però, la vicenda riguarda un: l', M. Z., un quarantaseienne del posto, ha deciso di farla finitandosi nel vuoto daldella propria abitazione a causa di una vita che nel tempo gli aveva riservato troppi 'dolori e insoddisfazioni'. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, il problema principale per la vittima era ladi un posto di, una sistemazione che chiedeva da troppo tempo rivolgendosi a diversi enti presenti sul territorio, ottenendo in cambio però soltanto promesse. Probabilmente esasperato, quindi, l'ha deciso di farla finita buttandosi dal-finestra della propria casa, al secondo piano.Non trova, si getta dal ...