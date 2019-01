Autostrade | Di Maio punta allo stop della concessione Tariffe | Aspi si difende

Autostrade : Di Maio propone una tariffa unica europea : Per l’utilizzo delle Autostrade il governo guarda ad una tariffa unica europea, senza caselli, una sorta di abbonamento flat a tutte le tratte europee. Lo ha annunciato Luigi Di Maio in una diretta Fb. «Dobbiamo parlare di una rete autostradale europea con tariffa unica. Deve sparire il casello e dobbiamo introdurre una tariffa annuale per l’utili...

Autostrade - Di Maio : serve tariffa unica : 14.14 "Il Governo guarda a una tariffa unica europea, senza caselli,una sorta di abbonamento flat a tutte le tratte europee",ha detto Di Maio,annunciando una "direttiva europea" sul tema Autostrade Di Maio e Di Battista,che hanno parlato in una diretta su Fb dall'auto con cui stanno andando a Strasburgo,hanno detto a proposito di Autostrade italiane che "il taglio della concessione a Autostrade si può fare:il governo su questo tema è ...

Istat : crollo produzione industriale - male anche in Ue | Di Maio "Possibile boom con le Autostrade digitali" : La produzione è andata a picco praticamenteovunque e nessuno è stato risparmiato: Spagna, Francia,Gran Bretagna, fino ai maggiori produttori manifatturieri delvecchio continente, Germania e Italia. Il governo però si dice ottimista e il vicepremier pentastellato addirittura si spinge a parlare di un boom economico

Autostrade per l'Europa. Di Maio contro i Benetton - sarà un leit motiv della campagna (con Di Battista) in vista delle europee : Non è un'uscita dettata dalla pancia. Quando Luigi Di Maio prende carta e penna e scrive un post durissimo contro Autostrade dopo la sentenza su Avellino, dà il via a quella che sarà una vera e propria campagna d'inverno. "Più ci leggiamo le carte – scrive il capo politico del Movimento 5 stelle - più capiamo che ai Benetton era stata garantita impunità e profitti sicuri come a nessuno mai nella ...

Strage del bus - Di Maio dopo la sentenza : ‘Toglieremo Autostrade a Benetton. Feccia politica ha garantito profitti e impunità’ : “Le autostrade ce le riprendiamo”. La sentenza per la Strage del bus precipitato dal viadotto Acqualonga il 28 luglio 2013, facendo 40 morti, spinge Luigi Di Maio a tornare alla carica con la necessità di revocare la concessione ad autostrade per l’Italia. “Il grido di dolore delle famiglie delle vittime di Avellino dopo l’assoluzione” di Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Aspi, “lo capisco ...

Di Maio : “Possibile nuovo boom economico come negli anni ’60 con Autostrade digitali” : “Io credo possa esserci un nuovo boom economico come negli anni ’60, avevamo le autostrade e ora la nuova sfida sono le autostrade digitali”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio dal palco degli Stati generali di Consulenti del lavoro. Poi con i giornalisti commenta i dati negativi sulla produzione industriale rispetto ad ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017): “Il crollo della produzione ...

