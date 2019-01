Australian Open 2019 | tutti gli italiani in campo lunedì 14 gennaio Programma | orari | tv

Australian Open – Sloane Stephens racconta Murray : “sensibilità unica con le donne. Dicono sia freddo ma invece…” : Sloane Stephens, in conferenza stampa, ha elogiato il carattere e le qualità umane di Andy Murray, spendendo delle splendide parole per il tennista che forse si ritirerà entro Wimbledon Nonostante siano iniziati gli Australian Open, negli ultimi giorni il tennis giocato ha spesso lasciato spazio ai commenti sulla carriera di Andy Murray. Il tennista scozzese ha annunciato la possibilità del proprio ritiro entro Wimbledon, a causa di un ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi : Zverev al 2° turno. Donne : avanti Serena Williams : Soffre invece molto più del previsto Kei Nishikori , che vede il baratro e risorge contro il polacco Kamil Majchrzak, 176 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il giapponese, ottava testa di ...

Tennis - Australian Open : avanza Fognini - Vanni sfiora l'impresa : Lo aspetta ora Leonardo Mayer , numero 53 del mondo: Fognini è avanti 3-2 contro l'argentino di Corrientes che però l'anno scorso l'ha battuto due volte, ma sempre sulla terra. Segui l'Australian ...

Australian Open – Zverev asfalta Bedene al primo turno : ok anche Nishikori e Wawrinka : Alexander Zverev vince all’esordio, passano al secondo turno degli Australian Open 2019 anche Nishikori e Wawrinka Gli Australian Open, primo grande slam della stagione, entrano nel vivo e vedono scendere in campo anche i tennisti più forti in circolazione. Dopo il clamoroso ko di Andy Murray, non delude le aspettative dei suoi fan Alexander Zverev. Il tedesco straccia l’avversario al primo turno del torneo sul cemento, con il ...

Australian Open - avanti Fognini e Giorgi : Roma, 15 gen., askanews, - Diventano per il momento, in campo c'è Cecchinato, quattro gli italiani già al secondo turno degli Australian Open. Ieri si erano qualificati Seppi, Fabbiano e Travaglia, ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : Cecchinato-Krajinovic al quinto set. Bene Fognini e Giorgi - Vanni sfiora l’impresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Altra giornata ricca di fascino quella che ci apprestiamo a vivere a Melbourne (Australia), sede del primo Slam dell’anno. Sulla Rod Laver Arena vi sarà il debutto di Serena Williams, che torna in questo torneo dopo il successo del 2017 quando vinse il suo settimo trofeo, e in questa stagione l’intenzione è quella di allungare la ...

Australian Open 2019 domani (16 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Terza giornata di incontri in quel di Melbourne (Australia) per la terza giornata degli Australian Open 2019. Tornano nuovamente in scena i protagonisti della parte bassa del main draw maschile e dunque rivedremo lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal. Roger disputerà il terzo incontro della Rod Laver Arena, l’ultimo della sessione diurna, contro il giocatore proveniente della qualificazioni Daniel Evans mentre Rafa ...

Australian Open 2019 - Fabio Fognini : “Soddisfatto dell’esordio. Obiettivo del 2019? Stare sul pezzo” : Missione compiuta per Fabio Fognini nel match d’esordio degli Australian Open 2019 contro il giovane spagnolo Jaume Munar. Il 7-6 7-6 3-1 ha regalato il successo a Fabio, in conseguenza del ritiro del rivale nel terzo parziale. Un match non facile nel corso del quale l’azzurro ha saputo tirar fuori il meglio del proprio tennis quando è stato necessario. Una vittoria quindi non banale come si potrebbe pensare: “Qualche problema ...

Camila Giorgi al 2° turno degli Australian Open : ecco l’avversaria dell’azzurra. Data - programma - orario e tv : Una Camila Giorgi simile ad un rullo compressore. Difficile definire diversamente la prestazione dell’azzurra sul Court 7 di Melbourne (Australia), nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne nativa di Macerata si è imposta infatti contro la slovena Jelena Jakupovic (n.83 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-0, dominando letteralmente la scena dal primo all’ultimo punto e centrando il bersaglio grosso in meno di ...

Australian Open – Fognini supera il primo turno - ko Vanni contro Carreno-Busta : Fabio Fognini supera il primo turno degli Australian Open 2019, male Luca Vanni ko contro Pablo Carreno-Busta Gli Australian Open, primo grande slam della stagione, entrano nel vivo e vedono scendere in campo anche i tennisti italiani capaci di qualificarsi al tabellone principale. Tra questi Fabio Fognini. L’azzurro ha superato al primo turno lo spagnolo Jaume Munar, numero 79 della classifica ATP. Dopo aver concluso i primi due set ...

Australian Open – Serena Williams straccia l’avversaria al primo turno : avanti anche Muguruza e Pliskova : Karolina Pliskova e Serena Williams superano il primo turno degli Australian Open 2019: bene anche Garbine Muguruza ed Elina Svitolina Gli Australian Open, primo grande slam della stagione, entrano nel vivo e vedono scendere in campo anche le tenniste più forti in circolazione. Tra queste da sottolineare la vittoria di Karolina Pliskova sulla connazionale Karolina Muchova, numero 138 al mondo. Con i parziali di 6-3, 6-2, la ceca si è ...

Australian Open - bene Fognini e Giorgi - : Si continua a giocare agli Australian Open. Buon esordio di Fognini che supera Munar , lo spagnolo si è ritirato al terzo set, sotto 0-2, . In cinque set, Nishikori piega Majchrzak. L'azzurro Vanni ...

Camila Giorgi al 2° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : Una Camila Giorgi simile ad un rullo compressore. Difficile definire diversamente la prestazione dell’azzurra sul Court 7 di Melbourne (Australia), nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne nativa di Macerata si è imposta infatti contro la slovena Jelena Jakupovic (n.83 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-0, dominando letteralmente la scena dal primo all’ultimo punto e centrando il bersaglio grosso in meno di ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi degli italiani al 1° turno : avanti Fognini e Giorgi. Eliminato Vanni : Esordio positivo per Fabio Fognini agli Australian Open , primo Slam del 2019. Il numero 13 del ranking mondiale e 12esima testa di serie si è sbarazzato del Next Gen spagnolo Jaume Munar, numero 79 ...