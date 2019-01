Australian Open 2019 domani 16 gennaio | programma e orari delle partite Come vederle

Australian Open 2019 - Fabio Fognini : “Soddisfatto dell’esordio. Obiettivo del 2019? Stare sul pezzo” : Missione compiuta per Fabio Fognini nel match d’esordio degli Australian Open 2019 contro il giovane spagnolo Jaume Munar. Il 7-6 7-6 3-1 ha regalato il successo a Fabio, in conseguenza del ritiro del rivale nel terzo parziale. Un match non facile nel corso del quale l’azzurro ha saputo tirar fuori il meglio del proprio tennis quando è stato necessario. Una vittoria quindi non banale come si potrebbe pensare: “Qualche problema ...

Camila Giorgi al 2° turno degli Australian Open : ecco l’avversaria dell’azzurra. Data - programma - orario e tv : Una Camila Giorgi simile ad un rullo compressore. Difficile definire diversamente la prestazione dell’azzurra sul Court 7 di Melbourne (Australia), nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne nativa di Macerata si è imposta infatti contro la slovena Jelena Jakupovic (n.83 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-0, dominando letteralmente la scena dal primo all’ultimo punto e centrando il bersaglio grosso in meno di ...

Australian Open 2019 : Luca Vanni sogna l’impresa - ma Carreno Busta rimonta e vince al quinto set : Luca Vanni sfiora la prima vittoria della carriera in uno Slam e va veramente vicino a realizzare una grande impresa nel primo turno degli Australian Open 2019. Il 33enne di Castel Del Piano, numero 163 del ranking ATP, si porta avanti di due set contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 23, prima di farsi rimontare e di cedere al quinto set (6-7 2-6 6-3 7-5 6-4) dopo quasi quattro ore di gioco. Nel primo set regna ...

Australian Open - risultati e tabellone di oggi : Al torneo di Melbourne avanti Seppi, Travaglia e Fabbiano. Tra i big bene Nadal, Federer e Sharapova. Fuori Murray

