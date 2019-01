Australian Open 2019 | Djokovic | Federer e Nadal I favoriti sono sempre i soliti noti

Australian Open – Kyrgios lotta - ma Raonic è troppo forte : il tennista australiano si arrende all’esordio : Nick Kyrgios ko all’esordio negli Australian Open: Milos Raonic trionfa in 3 set e accede ai trentaduesimi di finale dello Salm aussie Prima dell’inizio del torneo, Nick Kyrgios aveva dichiarato: “se dovessi vincere gli Australian Open potrei concludere la mia stagione”. Il tennista Australiano aveva grandi aspettative per il primo Slam dell’anno, da giocare davanti al proprio pubblico, ma tali aspettative sono state stracciate già al ...

Australian Open – Niente ‘Nightmare’ - Djokovic spezza i sogni di Krueger e vola ai trentaduesimi : Esordio vincente per Novak Djokovic: il tennista serbo supera il primo turno degli Australian Open battendo Mitchell Krueger in 3 set Niente ‘incubo al Melbourne Park’. Krueger non riesce a rovinare i sogni di Novak Djokovic, anche se forse, il discorso andrebbe fatto a parti invertite. Giochi di parole cinematografici a parte, il giovane Mitchell Krueger, tennista americano numero 230, non ha potuto far altro che arrendersi al numero 1 al ...

Diretta/ Australian Open 2019 streaming video e tv : Fognini e Giorgi ok - Cecchinato eliminato al quinto set! : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: Fognini e Giorgi avanzano senza problemi, eliminazioni brucianti per Cecchinato e Vanni.

Australian Open - Fognini e Giorgi ok : Cecchinato - che peccato : È finita 6-4 6-0 1-6 6-7 4-6 per il serbo numero 93 del mondo. Nel femminile comincia alla grande l'avventura di Camila Giorgi che si sbarazza con un perentorio 6-3 6-0 della slovena Jelena ...

Australian Open : Fognini e la Giorgi al secondo turno - Cecchinato e Vanni out : di due vittorie e due sconfitte il bilancio degli italiani impegnati nel secondo giorno degli Australian Open . Fabio Fognini sconfigge per tre set a zero lo spagnolo Jaume Munar, ritiratosi nel terzo ...

Australian Open 2019 : Marco Cecchinato ko amaro al primo turno. Fallisce un match point e subisce la rimonta di Filip Krajinovic : Continua il feeling complicato tra Marco Cecchinato e gli Australian Open: l’azzurro subisce una rovinosa sconfitta al primo turno contro il serbo Filip Krajinovic, che non solo rimonta due set di svantaggio (4-6 0-6 6-1 7-6(8) 6-4 il punteggio finale), ma può dire di aver salvato un match point, in verità più per demeriti del siciliano che per propria iniziativa. Cecchinato ha vinto soltanto una partita a Melbourne, nelle qualificazioni ...

Australian Open 2019 : Marco Cecchinato fallisce un match point e subisce la rimonta di Filip Krajinovic - uscendo al primo turno : Continua il feeling complicato tra Marco Cecchinato e gli Australian Open: l’azzurro subisce una rovinosa sconfitta al primo turno contro il serbo Filip Krajinovic, che non solo rimonta due set di svantaggio (4-6 0-6 6-1 7-6(8) 6-4 il punteggio finale), ma può dire di aver salvato un match point, in verità più per demeriti del siciliano che per propria iniziativa. Cecchinato ha vinto soltanto una partita a Melbourne, nelle qualificazioni ...

Australian Open 2019 - tutti gli italiani in campo mercoledì 16 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Saranno tre gli italiani impegnati nei match di domani negli Australian Open 2019 di tennis. Vedremo all’opera Andreas Seppi contro l’Australiano Jared Thompson, Thomas Fabbiano contro lo statunitense Railly Opelka e Stefano Travaglia contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Tre match nei quali i nostri tennisti possono giocarsela ad armi pari con i rispettivi rivali e dunque un’ipotetica qualificazione al secondo turno è ...

Australian Open – Sloane Stephens racconta Murray : “sensibilità unica con le donne. Dicono sia freddo ma invece…” : Sloane Stephens, in conferenza stampa, ha elogiato il carattere e le qualità umane di Andy Murray, spendendo delle splendide parole per il tennista che forse si ritirerà entro Wimbledon Nonostante siano iniziati gli Australian Open, negli ultimi giorni il tennis giocato ha spesso lasciato spazio ai commenti sulla carriera di Andy Murray. Il tennista scozzese ha annunciato la possibilità del proprio ritiro entro Wimbledon, a causa di un ...

Australian Open 2019 - i risultati di oggi : Zverev al 2° turno. Donne : avanti Serena Williams : Soffre invece molto più del previsto Kei Nishikori , che vede il baratro e risorge contro il polacco Kamil Majchrzak, 176 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il giapponese, ottava testa di ...

Tennis - Australian Open : avanza Fognini - Vanni sfiora l'impresa : Lo aspetta ora Leonardo Mayer , numero 53 del mondo: Fognini è avanti 3-2 contro l'argentino di Corrientes che però l'anno scorso l'ha battuto due volte, ma sempre sulla terra. Segui l'Australian ...

Australian Open – Zverev asfalta Bedene al primo turno : ok anche Nishikori e Wawrinka : Alexander Zverev vince all’esordio, passano al secondo turno degli Australian Open 2019 anche Nishikori e Wawrinka Gli Australian Open, primo grande slam della stagione, entrano nel vivo e vedono scendere in campo anche i tennisti più forti in circolazione. Dopo il clamoroso ko di Andy Murray, non delude le aspettative dei suoi fan Alexander Zverev. Il tedesco straccia l’avversario al primo turno del torneo sul cemento, con il ...

Australian Open - avanti Fognini e Giorgi : Roma, 15 gen., askanews, - Diventano per il momento, in campo c'è Cecchinato, quattro gli italiani già al secondo turno degli Australian Open. Ieri si erano qualificati Seppi, Fabbiano e Travaglia, ...