Attacco terroristico a un hotel di lusso a Nairobi | almeno tre morti | feriti e ostaggi

Roberto Fico si dissocia dal delirio M5s : "Attacco terroristico contro di noi" - caos in aula : "Siamo sotto attacco. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana". Questo quanto si leggeva in un delirante post, poi rimosso, postato sul blog delle S