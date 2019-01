Attacco terrorista in un hotel di lusso a Nairobi | almeno 5 morti Polizia keniana | “C’e’

ilfogliettone

: Attacco terrorista in un hotel di lusso a Nairobi: 3 morti - Corriere dell'Umbria - CorriereUmbria : Attacco terrorista in un hotel di lusso a Nairobi: 3 morti - Corriere dell'Umbria - mrmnft : RT @GiulioTerzi: #Kenya probabile attacco terrorista a Nairobi.Paese subito ultimi anni gravi episodi #terrorismoJihadista @GlobalCRL https… - GiulioTerzi : #Kenya probabile attacco terrorista a Nairobi.Paese subito ultimi anni gravi episodi #terrorismoJihadista @GlobalCRL -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Colpi di arma da fuoco e due esplosioni a, in Kenya, al Riverside Drive: un complesso centralissimo ed elegante, che comprende l'diDusitD2, banche e uffici. Quattro uomini armati hanno assaltato l'aprendo il fuoco verso le 15 locali, le 13 in Italia. Da un primo bilancio si registranoe 14 feriti. Finora le notizie arrivano frammentate. Secondo alcune fonti, ci sarebbero ostaggi in mano al commando. A rivendicare l'i jihadisti somali di Al Shabaab.irp"C'era una bomba", secondo quanto riferito da un testimone al locale Daily Nation. Unche nello stile ricorda l'attentato al Westgate Mall del 2013, quando alcuni terroristi di Al Shabaab fecero irruzione nel centro commerciale didella capitalecausando la morte di 67 persone. "Non c'e' stato il tempo di contare i, ma ci sono": cosi' un ufficiale di ...