Ascolti Tv 14 gennaio 2019 Vola la Compagnia del Cigno Quarta Repubblica supera Presa

Ascolti TV | Lunedì 14 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno vince con il 24.5% - Lo Stagista Inaspettato 12.6% : La Compagnia del Cigno - Hildegard De Stefano Su Rai1 La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.584.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Roma-Virtus Entella ha interessato 1.793.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Big Game – Caccia al Presidente ha catturato l’attenzione ...

Ascolti TV | Domenica 13 gennaio 2019. La Dottoressa Giò riparte dal 12.6% - boom Giletti (9.2%). Domenica In cresce contro le soap (19.6%-18.4%) - Domenica Live 12.7% : Barbara d'Urso Su Rai1 Napoli-Sassuolo ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.606.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha inizio ha intrattenuto 1.817.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai3 Il divo ha raccolto davanti al ...

Ascolti Tv sabato 12 gennaio 2019 - Maria De Filippi più forte della Juve. Record alla prima stagionale di C'è Posta per Te : Ascolti Tv di sabato 12 gennaio 2019 . Con la migliore partenza dal 2002 a oggi C'è Posta per Te stravince la prima e seconda serata tv . Per Maria De Filippi e Canale 5 boom di Ascolti: 5,9 milioni ...

Ascolti TV | Sabato 12 gennaio 2019. Partenza boom per C’è Posta Per Te (29.8%) - Coppa Italia 17.7% : C'è Posta per Te: Olga Fernando, Ricky Martin e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 12 gennaio 2019, su Rai1 l’ottavo di finale di Coppa Italia Bologna-Juventus ha conquistato 4.196.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.17 alle 0.41 – la prima puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.842.000 spettatori pari al 29.8% di share (qui gli Ascolti della Partenza dello scorso ...