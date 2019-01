I titoli per PS4 rAppresentano quasi la metà dei giochi fisici venduti nel 2018 in UK : Il mercato dei giochi fisici nel Regno Unito ha registrato un calo del 2,8% dei ricavi nel 2018 con la crescita del mercato digitale. Tuttavia, le vendite al dettaglio hanno generato 770 milioni di sterline, nonostante diversi titoli AAA non abbiano rispettato le aspettative. Grazie a GfK e UKIE (tramite Games Industry), abbiamo ora i dati relativi all'anno scorso per il mercato dei giochi retail nel Regno Unito, e c'è una buona notizia per Sony ...

Ciclismo – Tour Down Under 2019 - Viviani trionfa alla prima tAppa : vittoria in volata per il corridore italiano in Australia : Elia Viviani trionfa alla prima tappa del Tour Down Under 2019: bella vittoria in volata dell’azzurro sul traguardo di Port Adelaide Il Tour Down Under, al via oggi 15 gennaio, apre la sua 15ª edizione con la vittoria dell’italiano Elia Viviani. La prima tappa della prima prova dell’UCI World Tour 2019 vede infatti vincere in volata, sul traguardo di Port Adelaide, il velocista azzurro. Viviani, partito da North Adelaide, ...

Dakar 2019 oggi (15 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tAppa San Juan de Marcona-Pisco. Il percorso ai raggi X : Siamo ormai giunti alla terzultima tappa della Dakar 2019, la massacrante corsa che quest’anno si disputa tutta in territorio peruviano. Quest’oggi i piloti saranno protagonisti della San Juan de Marcona-Pisco che prevede 215 chilometri di spostamento e 360 di prove speciali. La carovana prosegue nel suo ritorno verso nord in questo ottavo stage, per fare ritorno alla capitale Lima, dove si andrà a concludere la competizione. Il ...

App per rinnovare casa (gratuite) : Ti è mai capitato di avere una voglia irrefrenabile di spostare o cambiare i mobili di casa, ma di non avere le idee abbastanza chiare al riguardo? A me è capitato spesso: la voglia di cambiamento in genere nasce dall’esigenza di migliorare la propria abitazione rendendola più confortevole. Ma cosa fare se non sai da dove cominciare? Ecco qualche consiglio che ti renderà tutto decisamente più semplice! Le app gratuite per rinnovare la ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tAppe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tAppe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Premio «Città che legge» per le App digitali : «Con il progetto Letture senza formato», aggiunge, «intendiamo proseguire in questo percorso di attenzione alle possibilità offerte dall'evoluzione del mondo digitale, attraverso l'acquisizione di ...

Triplo Appuntamento per il fine settimana della libreria 'Liberi Tutti' : I suoi versi guardano le cose del mondo, cercano e spesso trovano il "tono per narrare i fatti", sommessamente alludono a una vita più vera, giocano con gli scarti reali o immaginari del passato per ...

A Malaga bimbo intrAppolato in un pozzo : si lotta per evitare un nuovo caso Alfredino : Il piccolo Yulen ha soli due anni e da più di 24 ore è intrappolato in un pozzo. Tutta la Spagna è col fiato sospeso sperando che i tentativi di salvarlo vadano a buon fine, in una storia che assomiglia tristemente a quella di Alfredino Rampi. La storia del piccolo Yulen Yulen ieri pomeriggio stava giocando presso l'abitazione di un suo parente, vicino Malaga, quando è precipitato in un pozzo di prospezione profondo addirittura 110 metri. I ...

BUSETO PALIZZOLO : CARABINIERI SALVANO OPERATORE ECOLOGICO INVESTITO E RIMASTO INTRAppOLATO : Nella mattinata di venerdì 11 gennaio, durante un normale servizio di controllo del territorio, intorno alle 12:30 una pattuglia di militari della Stazione di BUSETO PALIZZOLO transitando in quella ...

Coppa Italia - c’è Roma-Entella all’Olimpico : la sede del club ligure chiusa per “Appuntamento con la storia” : La società ligure ha chiuso la sede nella giornata di oggi per far recare tutti i dipendenti a Roma per assistere alla partita contro i giallorossi “Chiuso per appuntamento con la storia. Forza Entella“. Questo il testo del cartello apparso oggi sulla sede della Virtus Entella a Chiavari che questa sera allo stadio Olimpico di Roma affronterà i giallorossi negli ottavi di finale di Coppa Italia. “Oggi la nostra sede resta ...

Snowboard – La Nazionale di parallelo a San Vigilio di Marebbe per preparare la tAppa di Rogla : La Nazionale di parallelo si allena a San Vigilio di Marebbe prima di partire per Rogla: convocati in nove Allenamento a San Vigilio di Marebbe per la Nazionale di parallelo. Sono nove gli Snowboarder azzurri convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni, gli stessi che hanno partecipato all’ultima tappa di Coppa del mondo disputata a Bad Gastein. Si tratta di Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, ...

Imperia - spara contro i vicini e scAppa : diffusa foto di Domenico Ferraro - è caccia all’uomo : La Squadra Mobile di Imperia sta cercando Domenico Ferraro, un uomo di 63 anni che questa mattina a Imperia, in frazione Caramagna, ha sparato contro l’auto dei vicini di casa ferendo a un braccio una donna, Antonietta Calvo, e mancando per un caso il marito Vito Pedone. La polizia ha diramato una foto di Ferraro.Continua a leggere

Coppa Italia - Roma-Entella. Sede dei liguri chiusa per "Appuntamento con la Storia" : Chiusi per ferie? Macché, semmai per 'appuntamento con la storia'. C'è scritto così oggi sulla porta della Sede dell'Entella, sul lungomare di Chiavari. Stasera alle 21 i biancocelesti sfidano la Roma ...