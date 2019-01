Anticipazioni seconda puntata de ' La porta rossa' | Vanessa ha delle visioni del passato

La Dottoressa Giò - Anticipazioni seconda puntata : Giorgia rischia grosso : anticipazioni La Dottoressa Giò seconda puntata di domenica 20 gennaio 2019 Attraverso queste anticipazioni della seconda puntata de La Dottoressa Giò, si ha la conferma che contro Giorgia Basile (Barbara d’Urso) verrà architettato un piano per screditarla e mettere così in dubbio la sua professionalità. Anna Torre (Camilla Ferranti) e Francesca (Desirée Noferini) avranno chiaro […] L'articolo La Dottoressa Giò, anticipazioni seconda ...

La Dottoressa Giò : Anticipazioni seconda puntata di domenica 20 gennaio 2019 : La Dottoressa Giò 3 Quattro prime serate, dirette da Antonello Grimaldi, riportano Barbara d’Urso al mondo della fiction, dopo tredici anni dall’ultima volta. La conduttrice, aldilà delle precedenti stagioni de La Dottoressa Giò, ha preso parte a titoli quali Orgoglio, Lo zio d’America, Le Ragazze di Piazza di Spagna e Ricomincio da me, che risale al 2006. Adesso torna da protagonista assoluta nel suo ruolo più importante, che ...

Anticipazioni La dottoressa Giò - seconda puntata : il pericolo : La dottoressa Giò Anticipazioni 20 gennaio: Giorgia Basile corre un rischio Barbara d’Urso tornerà protagonista nel prime time di Canale5 domenica prossima. La seconda puntata de La dottoressa Giò andrà in onda infatti il 20 gennaio alle 21.25 sull’ammiraglia Mediaset. Il secondo appuntamento con l’amata fiction in quattro puntate, che è tornata in onda dopo vent’anni di distanza dalle prime due stagioni, vedrà il ...

Anticipazioni prima e seconda puntata La porta rossa : Cagliostro non oltrepassa il valico : Domenica 13 gennaio e mercoledì 16 andranno in onda su Rai Due le repliche della prima stagione de "La porta rossa", la serie tv con protagonisti Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani. A quasi due anni di distanza dal debutto della serie, la Rai ha deciso di trasmetterla nuovamente in prima serata per fare da apri pista alla seconda stagione inedita che verrà trasmessa su Rai 2 dal 13 febbraio prossimo. La serie è stata ideata da ...

Il Segreto - Anticipazioni gennaio 2019 : cosa succede nella seconda parte del mese? : nella seconda parte di gennaio 2019, le vicende della telenovela Il Segreto non mancheranno di sorprendere i telespettatori; scopriamo insieme tutto quello che succederà grazie al nostro post che ricapitola le anticipazioni più importanti delle storie ambientate a Puente Viejo: Elsa chiede ad Antolina se è incinta Dopo aver notato i suoi numerosi malesseri, Elsa (Alejandra Meco) comincerà a credere che Antolina (Maria Lima) sia incinta e non ...

Junior Bake Off 2019 - Anticipazioni seconda puntata : ospiti Benedetta Rossi e Angelo Pisani : Ancora una doppia eliminazione per Junior Bake Off Italia 4 che questa sera, venerdì 11 gennaio 2019, va in onda su Real Time (DTT, 31) con la seconda delle sue 4 puntate, prodotte da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia. Nel tendone un po' magico di Villa Bagatti Valsecchi sono rimasti otto piccoli pasticceri di talento che cercano di guadagnarsi il titolo di Miglior Mini Pasticcere d'Italia, mentre la stima dei giudici Ernst ...

Che Dio ci aiuti 5 : Anticipazioni seconda puntata del 17 gennaio 2019 : Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 5 Il giovedì sera di Rai1 è tornato saldamente in mano a Lux Vide con le avventure di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una religiosa sui generis pronta come sempre a confortare, consigliare e guardare con amore tutti coloro che incontra sulla sua strada. Nella serie, che vede dietro la macchina da presa Francesco Vicario, ...

Che Dio ci aiuti 5 - Anticipazioni seconda puntata : un terribile segreto : anticipazioni Che Dio ci aiuti 5, seconda puntata: il segreto di Ginevra L’attesa è finita: stasera, alle 21:25 circa, andrà in onda su Raiuno la prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 con Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. Dieci nuove puntate ricche di colpi di scena ambientate in un convento di Assisi. Le anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5 svelano che Suor Angela scoprirà un ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti - seconda puntata : Valentina viene messa in pericolo : Ritorna su Raiuno l'appuntamento di grande successo con la fiction Che Dio ci aiuti 5 che vede protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell'amatissima suor Angela. Il pubblico che ha seguito le varie stagioni di questa serie tv attende con trepidazione la messa in onda delle nuove dieci puntate che andranno in onda da questa settimana e che si preannunciano ricchissime di colpi di scena. Il prossimo giovedì 17 gennaio verrà trasmessa la seconda ...

Una Vita - Anticipazioni gennaio 2019 : cosa succede nella seconda parte del mese? : Le puntate della telenovela Una Vita in onda nella seconda parte di gennaio 2019 saranno piene di colpi di scena; scopriamo insieme quello che succederà grazie al nostro post che riepiloga tutte le anticipazioni principali delle vicende ambientate nello sfortunato quartiere di Acacias: Fabiana crede che Cayetana sia ancora viva Dati i numerosi messaggi intimidatori ispirati al racconto della strega Baba Yaga, Ursula (Montserrat Alcoverro) capirà ...

La compagnia del cigno - cast e trama seconda puntata 8 gennaio : Anticipazioni : Secondo appuntamento con la nuova fiction La compagnia del cigno, in onda su Rai1 martedì 8 gennaio alle 21.25. La fiction racconta la storia di sette ragazzi studenti di conservatorio la cui vita passa anche dallo strumento musicale che suonano. Nel cast ci sono anche Alessio Boni, Rocco Tanica e Anna Valle, nonché Giovanna Mezzogiorno, protagonista di una partecipazione straordinaria. La compagnia del cigno, seconda serata: trama Nel primo ...

La compagnia del cigno – Seconda puntata di martedì 8 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. : Dopo il debutto di ieri, eccezionalmente per questa settimana, raddooppio con la messa in onda su Raiuno della Seconda delle sei puntate de la nuova fiction “La compagnia del cigno“, una serie di Ivan Cotroneo con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele […] L'articolo La compagnia del cigno – Seconda puntata di ...

La Compagnia del Cigno : Stasera la Seconda Puntata - Ecco le Anticipazioni : Dopo il grande successo della prima Puntata, questa sera su Rai 1, due nuovi episodi della Fiction con protagonisti i 7 giovani musicisti del conservatorio di Milano.

