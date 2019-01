Aniye by | la strana coppia

vanityfair

(Di martedì 15 gennaio 2019) Chiara Ferragni e Asia Argento Asia ArgentoChiara Ferragni e Alessandra MarchiAsia ArgentoAsia ArgentoChiara FerragniMilano come New York, per una sera. L’Apollo Club come lo Studio 54. Per presentare la collezione Autunno-Inverno 2019/2020By sceglie un’atmosfera da clubbing, con Thelma Houston, Baccara e John Paul Young come colonna sonora. In prima fila Chiara Ferragni, presenza immancabile nelle serate più esclusive, che prima che inizi la sfilata mostra a Alessandra Marchi, anima del brand, le foto di Leoncino. Vicino a lei Asia Argento, che più tardi diventerà la protagonista dell’after party salendo in consolle.LEGGI ANCHETutti vip in front row alle sfilate maschiliIn passerella stampe animalier, suggestioni seventies, elementi dello stile texano e, nel gran finale, abiti da sposa dal piglio rock. Musa di questa collezione la modella texana Jerry ...