calcioweb.eu

: #Andes, il presidente Taroni: 'Il prefetto #Gabrielli restituisce dignità agli steward: contro la violenza serve cu… - CalcioWeb : #Andes, il presidente Taroni: 'Il prefetto #Gabrielli restituisce dignità agli steward: contro la violenza serve cu… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) “Le parole delrestituisconoal mondo delloing e finalmente si registra un cambiamento culturale per cuiè al lavoro da sempre” Così ildell’A.N.DE.S (Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza) Ferruccio, commenta l’intervento del capo della Polizia, ilFranco, nell’ambito del convegno nazionale dal titolo “Calcio e ordine pubblico, l’evoluzione della disciplina sulla sicurezza negli stadi”, andato in scena allo stadio Mapei di Reggio Emilia lunedì 14 gennaio e valido anche come momento formativo per i delegati alla sicurezza e per gli Slo (Supporter Liaison Officer) delle società di calcio di serie A e serie B. “Le parole del– spiega– consegnano al mondo delloing lache merita, in perfetta armonia con l’interpretazione cheha sempre dato a queste ...