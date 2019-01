Ancona | con la scusa di book fotografici abusano di minorenni

Atletica – Prima uscita stagionale sui 60 metri al coperto per Filippo Tortu : l’azzurro in scena ad Ancona : Doppio sprint per Filippo Tortu nei 60 di domenica ad Ancona Saranno due gli sprint che il recordman italiano dei 100 metri Filippo Tortu correrà domenica 20 gennaio ad Ancona, nella Prima uscita stagionale sui 60 metri al coperto: batteria e finale. Anche quest’anno il giovane azzurro non ha finalizzato l’attività in sala, ma si prepara ad affrontare il test agonistico di esordio. Appuntamento sul rettilineo del Palaindoor nel capoluogo ...

Viaggio nelle città sostenibili. Come funziona il softpower scelto da Ancona : Sulla strada verso la piena sostenibilità, in sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, ha scelto di giocare la carta del softpower: nessun dirigismo, ma interventi puntuali volti ad accompagnare le proposte che arrivano dal territorio. Per esempio da Fincantieri, che vuole ampliare i suoi impianti per la produzione delle grandi navi da crociera, o dall'Università Politecnica delle Marche, che invece vuole ampliare il ...

Viaggio nelle città sostenibili. Come funziona il softpower scelto da Ancona : Sulla strada verso la piena sostenibilità, in sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, ha scelto di giocare la carta del softpower: nessun dirigismo, ma interventi puntuali volti ad accompagnare le ...

Forte terremoto scuote il centro-nord - paura da Venezia ad Ancona - dati INGV (15 gennaio 2019) : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 15 gennaio 2019, esattamente alle 00.03, in Emilia Romagna, tra ravennate, riminese e forlivese. Stando ai dati provvisori provenienti...

Forte terremoto scuote il centro-nord - paura da Venezia ad Ancona - dati INGV (15 gennaio 2018) : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 15 gennaio 2018, esattamente alle 00.03, in Emilia Romagna, tra ravennate, riminese e forlivese. Stando ai dati provvisori provenienti...

Ancona - bambina muore intossicata : ricoverati anche il fratello e la mamma : Una vera e propria tragedia, quella avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di Ancona, precisamente nel piccolo comune di Sassoferrato, che riguarda purtroppo la morte di una giovane persona e il ferimento grave di altre due. L'episodio è avvenuto tra le mura domestiche e la vittima è una bambina di appena dieci anni, deceduta per intossicazione da monossido di carbonio. La piccola, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, è ...

Ancona - monossido di carbonio : morta bimba di 11 anni/ Ultime notizie - migliorano le condizioni del fratellino : Ancona, bambina uccisa da monossido di carbonio. Ultime notizie, in miglioramento il fratellino di 7 anni, si indaga sulla fonte.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Ancona : 11enne muore intossicata - grave il fratello - 11 gennaio 2019 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Ancona: 11enne muore intossicata, grave il fratello. Strage di Avellino: assolto l'ad di Aspi , 11 gennaio 2019,

Ancona - muore bimba di 10 anni intossicata da monossido di carbonio : Una terribile tragedia è accaduta nel corso della notte appena passata ad Aspro Sassoferrato, un paesino in provincia di Ancona, nelle Marche. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, una bimba di soli 10 anni è deceduta in seguito ad una grave intossicazione da monossido di carbonio. La piccola stava dormendo nella sua stanza, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è rimasta intossicata da alcune ...

Fuga di monossido di carbonio : Ancona - muore nel sonno a 11 anni. Grave il fratellino : Qualche giorno fa abbiamo parlato di una tragica situazione molto simile, oggi purtroppo, è capitato di nuove. Siamo a Sassoferrato, dove una bimba di 11 anni ha perso la vita per una intossicazione da monossido di carbonio. Il fratellino, sette anni, lotta fra la vita e la morte. I genitori, invece, stanno bene e sono stati loro a lanciare l’allarme. Probabile che il tutto sia stato causato da una stufa artigianale presente nella stanza dove ...

Fuga di monossido di carbonio : Ancona - muore nel sonno a 11 anni. Grave il fratellino : Qualche giorno fa abbiamo parlato di una tragica situazione molto simile, oggi purtroppo, è capitato di nuove. Siamo a Sassoferrato, dove una bimba di 11 anni ha perso la vita per una intossicazione da monossido di carbonio. Il fratellino, sette anni, lotta fra la vita e la morte. I genitori, invece, stanno bene e sono stati loro a lanciare l’allarme. Probabile che il tutto sia stato causato da una stufa artigianale presente nella stanza dove ...

Ancona - bimba di 10 anni morta nel sonno : uccisa dal monossido di carbonio - grave il fratello : Una bambina di 10 anni di Sassoferrato è morta a causa delle esalazioni di monossido dovute al malfunzionamento di una stufa nella camera dove dormiva. È stata la mamma a scoprirne il decesso e ad allertare i soccorsi. grave il fratellino di 7 anni che era con lei: lotta tra la vita e la morte.Continua a leggere

Atletica - Filippo Tortu esordirà il 20 gennaio ad Ancona : l’azzurro torna finalmente in pista : Filippo Tortu farà il proprio esordio stagionale il prossimo 20 gennaio. Mancano dunque undici giorni alla prima gara dell’anno per il 20enne che si cimenterà sui 60 indoor (batteria ed eventuale finale) in una riunione nazionale ad Ancona. Il velocista brianzolo, che nel 2018 corse i 100 metri in 9.99 (primo italiano a scendere sotto la fatidica barriera dei 10 secondi), ritornerà dunque in pista dopo una lunga assenza: la sua ultima ...

Aeroporto Ancona - per gestione Aerdorica possibile ingresso di Njord come "private equity" : Il futuro di Aerdorica è in una busta, la sola pervenuta entro venerdì 4 gennaio alla scadenza dei termini del bando per l'individuazione di un socio privato che possa rilevare le quote per diventare ...