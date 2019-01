Analisi Tecnica | EUR USD del 15 01 2019 | ore 19 00

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 15/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 19.173. A livello operativo si prevede una seduta all'...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 15/01/2019 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice di Francoforte si posiziona a 10.864. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 15/01/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il principale indice di Mosca si posiziona a 2.440,01. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 15/01/2019 : Chiusura del 15 gennaio Ottima performance per l' Hang Seng Index , che ha chiuso in rialzo del 2,02%. Lo status tecnico di breve periodo dell' indice della Borsa di Hong Kong mette in risalto un ...