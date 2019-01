Alta Velocità Brescia-Verona | aggiudicato ad Alstom nuovo contratto

‘Accordi&Disaccordi’ - Di Battista su Nove : “Il Tav non si deve fare - il treno ad Alta Velocità serve al Sud” : “Il tav non si deve fare, per niente. Si deve fare una bella ferrovia Catania-Palermo, seria, perché anche i cittadini siciliani sono italiani. I siciliani ci mettono ore, anzi non lo prendono il treno. Non sono contrario all’alta velocità, magari Roma-Matera. Queste sono le urgenze, non portare le mozzarelle a velocità supersonica”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di ...

Ricucire il Paese/L'Alta Velocità non sia lo scippo del Nord ai danni del Sud - di Gianfranco Viesti : C'è, naturalmente, l'azione politica della Lega, che rimane un partito che ha molto più a cuore gli interessi dei suoi tradizionali territori di insediamento rispetto al resto del Paese, e che ...

Il referendum sull'Alta Velocità ora è un'ipotesi molto concreta

Il referendum sull’Alta Velocità ora è un'ipotesi molto concreta : Si riaccende il dibattito sulla Tav Torino-Lione in attesa di conoscere l'esito dell'analisi costi-benefici voluta dal governo. Il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ribadisce la necessità di una decisione rapida da parte del governo "che ora non ha più alibi, i dati tecnici ci sono, li completi e poi dica un sì o un no". Il ritorno delle madamin In caso di parere negativo, Chiamparino si ...

Perde un piede urtando contro un treno dell’Alta Velocità : scappava da un controllo dei carabinieri : Un 30enne di origine africana ha perso il piede urtando un treno della linea alta velocità mentre scappava da un controllo dei carabinieri nella stazione di San Zenone al Lambro (Milano). E’ accaduto attorno alle 15.15, quando i militari hanno notato un gruppo di stranieri nel parcheggio della stazione e si sono avvicinati per un controllo. Alla vista dei carabinieri l’uomo è scappato lungo la ferrovia. Poco dopo è rimasto ferito ...

Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli : ritardi fino a 2 ore/ Blackout linea elettrica a Caserta : caos e disagi : Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli: ritardi fino a due ore. Treni, Blackout sulla linea di alimentazione elettrica nei pressi di Caserta: caos e disagi.

Treni Alta Velocità Roma-Napoli in ritardo per un guasto sulla linea - : Un problema all'infrastruttura nella tratta tra Cassino e Pignataro. Rfi: "Tecnici al lavoro, istituiti servizi navetta e rimborso biglietti per i ritardi oltre 3 ore"

Treni Alta Velocità Roma-Napoli : guasti e ritardi fino a 100 minuti : Dalle 16 la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli è rallentata in entrambi i sensi di marcia per un guasto tecnico agli impianti di gestione del traffico ferroviario. Lo ...